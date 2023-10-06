Hombre muere electrocutado cuando lavaba su carro en Tamaulipas

Un hombre murió electrocutado en Altamira, Tamaulipas, cuando lavaba su vehículo al interior de su cochera; un percance en una instalación hidráulica habría detonado la descarga eléctrica.

Los hechos fueron reportados por la esposa del sujeto identificado como Guillermo "N", de 48 años de edad, quien se dispuso a limpiar su auto como cualquier otro día. Esto mientras tenían en funcionamiento una lavadora de ropa en el mismo sitio donde se encontraba estacionada la unidad.

De acuerdo con el testimonio, la llave donde estaba conectada la lavadora se rompió y generó un charco de agua que, al entrar en contacto con la conexión de la lavadora, ocasionó la descarga.

Muere electrocutado mientras lavaba su auto

Rápidamente, la esposa escuchó el ruido y salió de la casa, encontrando a Guillermo en el suelo y recibiendo descargas eléctricas mientras sostenía su máquina de limpieza a presión, motivo por el que desconectó todos los equipos, pero desafortunadamente fue demasiado tarde.

Vecinos arribaron al lugar para brindar primeros auxilios al hombre y comunicarse al 911 para que paramédicos llegaran al sitio y se hicieran cargo de la situación.

Una vez que se confirmó el deceso, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas acudió a realizar las investigaciones correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo de Guillermo, quien habría muerto, según informes preliminares, por las múltiples descargas eléctricas.

Por su parte, peritos trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense para iniciar la autopsia de ley y determinar las causas exactas de la muerte.

¿Cómo evitar accidentes eléctricos en casa?

Las autoridades recomiendan revisar constantemente la instalación eléctrica de un hogar para evitar accidentes. Entre las medidas más comunes se encuentran:

