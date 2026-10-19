Tragedia en mercado Beethoven: Muere hombre de 66 años tras desvanecerse en la Cuauhtémoc, CDMX

Un hombre de aproximadamente 66 años murió al caminar sobre los pasillos del mercado Beethoven, ubicado en el corazón de la colonia Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México; el sujeto venía en compañía de su familia.

Los primeros informes indican que el hombre de la tercera edad iba en compañía de su familia cuando desafortunadamente se desvaneció justo enfrente de la zona de carnicería.

Elementos de la policía capitalina y Protección Civil acudieron al lugar de los hechos para realizar los primeros auxilios; sin embargo, la víctima ya no contaba con signos vitales.

La zona se mantuvo acordonada en espera a los peritos de la Secretaría General de Justicia de la Ciudad de México para realizar el levantamiento del cuerpo, además se abrirá la carpeta de investigación para determinar las causas de muerte.