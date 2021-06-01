VIDEO: Hombre golpea en la cara a mujer asiática en calles de NY

La policía de Nueva York investiga un presunto delito de odio contra una mujer asiática, quien fue golpeada en el rostro aparentemente sin ningún motivo por otro hombre que caminaba sobre la misma acera.

La agresión fue registrada por una cámara de seguridad, y en el video publicado por Yuh-Line Niou, integrante de la asamblea legislativa local de Nueva York, se observa que la mujer camina hasta que un hombre de raza negra le propina un puñetazo directo en la cara, sin haber intercambiado palabras.

Tras recibir el golpe, la mujer cayó hacia atrás, consiguiéndo apoyarse de una columna. Los hechos ocurrieron el lunes por la tarde, en la zona del Barrio Chino.

This was just sent to me from my constituent. This just happened in my district in Chinatown. He has been arrested and our precinct is investigating. pic.twitter.com/sxNfCbrlza — Yuh-Line Niou (@yuhline) May 31, 2021

Los hechos ocurrieron frente a un restaurante de comida asiática. Por su parte, el sujeto voltea hacia atrás y grita después de haber golpeado a la mujer. Después de que la mujer queda sentada en el suelo, otros transeúntes se le acercan y le preguntan si está bien, mientras cuestionan al agresor.

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La mujer fue hospitalizada

La mujer, de 55 años de edad, fue hospitalizada por una lesión facial, y es reportada en condición estable. Por otra parte, el agresor también fue llevado a un hospital, donde será sometido a pruebas psiquiátricas.

Este ataque se suma a otros que anteriormente se han registrado contra personas de ascendencia asiática durante las últimas semanas a lo largo del territorio estadounidense.

Apenas el pasado 2 de mayo, dos mujeres asiáticas fueron atacadas por una persona desconocida, armada con un martillo, quien les exigió que se quitaran los cubrebocas.

El 4 de mayo, un hombre apuñaló a dos ancianas de ascendencia asiática, de 65 y 84 años, que esperaban el autobús en San Francisco, California, por lo que tuvieron que ser trasladadas de emergencia a un hospital.

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El 18 de mayo pasado, un hombre golpeó a otro de origen asiático, y con una mordida le arrancó parte de un dedo en otro ataque investigado como crimen de odio, en Manhattan, Nueva York.

