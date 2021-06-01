Reino Unido registra por primera vez cero muertes por Covid-19

Los servicios de salud de Reino Unido no registraron muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas, por primera vez desde que incio la pandemia en marzo de 2020, a pesar de la presencia de la variante Delta que había despertado la preocupación en este país europeo.

Las cifras a principios de cada semana suelen ser bajas por un retraso en los registros; sin embargo, la reducción de los fallecimientos en las últimas horas es una buena noticia para el país, que registra más de 127 mil muertes desde que inició la emergencia sanitaria.

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El registro de cero muertes pudo ser resultado de la campaña de vacunación masiva en Reino Unido, que comenzó el 8 de diciembre del año pasado y que ha inmunizado a más de 39 millones de personas con una primera dosis y a más de 25 millones con la segunda dosis.

60 million vaccine doses have been given to adults across the UK.



Jab by jab this life-saving programme, unparalleled in our history, is getting us back to the things we love. Thank you to everyone who has made this happen.



Please get both your vaccines when it's your turn. pic.twitter.com/WuLxiZBrTM — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 23, 2021

En el caso de los contagios, este martes se contabilizaron tres mil 165 nuevos casos, lo que significa un total de cuatro millones y medio de personas que han dado positivo a Covid-19 desde que comenzó la pandemia.

Reino Unido sale progresivamente de su tercer confinamiento

En enero de este año, el primer ministro Boris Johnson anunció que Reino Unido entraría en un tercer confinamiento para frenar los contagios y muertes de Covid-19, lo que incluyó el cierre de escuelas y de comercios no esenciales.

Las restricciones comenzaron a levantarse progresivamente, a principios de este mes están permitidas las reuniones en casa con un máximo de seis personas y la apertura de los estadios con un cupo límite de 10 mil espectadores.

“Tenga cuidado con los riesgos para sus seres queridos, recuerde que el contacto físico, como los abrazos, es una forma directa de transmitir esta enfermedad. Así que deben pensar en los riesgos considerando, por ejemplo, si están vacunados”, dijo Boris Johnson en sus redes sociales.

No obstante, advirtió que una ola de contagios podría detener el levantamiento total de restricciones, previsto para el 21 de junio, debido al auge de la variante Delta descubierta en la India que es hasta 50 por ciento más contagiosa que la surgida en Inglaterra a finales de 2020.

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