Mesera le corta el pene a su jefe, intentó abusar de ella

En Barcelona, España, la mesera de un bar se entregó ante la policía después de que le cortó el pene a su jefe, quien presuntamente intentó abusar sexualmente de ella una vez más.

Los hechos ocurrieron en el barrio de Sant Andreu de la Barca, alrededor de las 12:00 de la madrugada del lunes, cuando una mujer de origen bangladés llegó a las instalaciones de la policía local y confesó que acababa de amputarle el pene a su jefe, de la misma nacionalidad.

Los agentes la detuvieron y ella explicó que su jefe la había obligado a mantener relaciones sexuales no consensuadas en repetidas ocasiones.

La noche del lunes lo intentó una vez más, pero ella se negó y se defendió con un cuchillo amputándole parte el pene.

Al bar se trasladó una ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas de Barcelona, que estabilizó al herido y posteriormente lo llevó al Hospital de Bellvitge, donde permanece hospitalizado.

Los Mossos d'Esquadra están en espera de que su condición mejore para tomar su declaración y presentar formalmente una acusación por un delito de agresión sexual.

Por su parte, la camarera está detenida en las oficinas de la policía autonómica, en la zona de Martorell, acusada de un delito de lesiones.

Te puede interesar: Chapuzón de altura: Londres inaugura piscina a 35 metros

La mesera afirma que su jefe se lo merecía

Durante su primera declaración, la mesera afirmó que realizó la acción porque el jefe lo merecía, pues reiteró que el jefe la había violado en repetidas ocasiones.

"El hombre la habría obligado en diferentes ocasiones a mantener relaciones sexuales no consensuadas", señala una parte del informe de la policía.

Actualmente la investigación sigue abierta y en caso de que el jefe sea declarado culpable, podría pasar al menos 3 años en prisión, aunque dependerá de la evolución de su salud.

Por otra parte, autoridades no han detallado cuánto tiempo más pasará detenida la mujer.

Te puede interesar: China detecta primer contagio de gripe aviar H10N3 en humanos