Detienen a hombre que empujó a una mujer al Metro en Nueva York

El Departamento de Policía de Nueva York informó que después de recibir una pista, lograron arrestar al hombre sospechoso de aventar a una mujer a las vías del Metro. El sujeto fue identificado como Theodoro Ellis, de 31 años de edad.

Theodoro Ellis fue detenido en la estación del Metro Jackson Avenue en Melrose, la misma estación donde empujó a la mujer a las vías.

Las autoridades de Nueva York detallaron que el hombre detenido tiene numerosos arrestos que datan de 2006, incluidos acusaciones de acoso agravado, narcóticos, robo, hurto mayor, maltrato animal, resistencia al arresto, así como obstrucción y agresión.

🚨WANTED-ASSAULT: 6/5/22 approx. 4:40 PM, Westchester & Jackson Ave train station @NYPD40PCT Bronx. The suspect pushed a 52-year-old female victim on the tracks. Any info call us at 800-577-TIPS or anonymously post a tip on our website https://t.co/TRPPY5zHV2 Reward up to $3,500 pic.twitter.com/M8kflD010M — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) June 7, 2022

Hombre avienta a las vías del Metro a una mujer

En la Ciudad de Nueva York, cámaras de seguridad de la estación del Metro Jackson Avenue, captaron el momento en que un hombre se acercó por detrás de una mujer que esperaba el convoy.

Después, el sujeto abrazó a la mujer y la aventó hacía las vías del Metro, en seguida el agresor huyó del lugar. Hasta el momento se desconoce si existió algún tipo de altercado entre ambos.

La mujer de 52 años fue ayudada a salir de las vías del Metro por algunos transeúntes que se encontraban en el lugar, antes de que llegara el tren. La víctima fue trasladada al hospital Lincoln con heridas en la cabeza y el brazo.

Tras el acto, la policía de Nueva York compartió las imágenes del hombre que aventó a la mujer a las vías del Metro con la finalidad de solicitar la colaboración de la ciudadanía para poder capturar al agresor.

En una publicación a través de su cuenta oficial en Twitter, la policía de la ciudad de Nueva York dio a conocer las imágenes a las que acompañó con un texto en el que se puede leer: “Si tienes información llama a la línea de Alto al Crimen al 1-888-57-PISTA (74782)".