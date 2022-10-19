El hombre con los ojos más saltones del mundo gana Récord Guinness

El libro de los Récord Guinness, está lleno de talentos y hazañas especiales, en ocasiones extrañas, como el hombre que obtuvo un reconocimiento por tener los ojos más saltones del mundo.

El pasado 10 de enero, un hombre en Brasil obtuvo el Récord Guinness como la persona con los ojos más saltones al lograr sacar sus ojos 18.2 milímetros fuera de su órbita y permanecer así durante 20 o 30 segundos. Se trata de Sidney de Carvalho Mesquita, también conocido como “Tío Chico Brasil”.

¡Ay, ojón! Brasileño gana récord guinness por sus ojos saltones

El hombre descubrió su talento cuando tenía nueve años de edad, mientras hacía muecas frente al espejo y se dio cuenta que sus ojos podían sobresalir mucho más que los de sus compañeros.

Al darse cuenta de lo que podía hacer, continuó practicando, ahora de eso vive. Y es una nueva versión del Tío Lucas de la serie “Los Locos Adams”.

Sidney describió el estallido de sus ojos saltones como "soltar una parte de mi cuerpo". También explicó que cuando realiza este acto deja de ver por unos segundos hasta que sus ojos regresan a su órbita.

“Tener ojos saltones es realmente un logro humano increíble. Después de todo, han sido más de 30 años de carrera artística. He creado mi propia versión del Tío Fester de la familia Addams. Trabajo en el área artística a la que soy muy aficionado a los Juegos, la Cultura Pop y el Friki, y alentado por familiares y amigos”, reveló el hombre de los ojos saltones.

De acuerdo con el libro de los Récord Guinness, tener los ojos saltones es una habilidad excepcional, la cual es conocida médicamente como luxación del globo ocular.

Afortunadamente, su condición no afecta a su bienestar ni a su salud. De hecho, su oftalmólogo le ha dicho que es un don poco común el que posee.

¿Quiénes han tenido Récord Guinness por ojos saltones?

En 2020, el Récord Guinness por los ojos más saltones del mundo le correspondía a Kim Gordon, quien podía sacar sus globos oculares de las cuencas hasta 12 milímetros. Ella descubrió su talento después de sufrir un traumatismo craneal.

