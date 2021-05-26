Mujer invidente pide ayuda para encontrar a su madre biológica

El sueño de Nathaly, de 34 años, es encontrar a su madre biológica. No tiene muchas pistas, pero no se rinde en su lucha.

"Lo que yo sé, es que mi mamá biológica quedó embarazada siendo muy jovencita y que sus padres la obligaron a abortar".

Nathaly sobrevivió de milagro, fue prematura y pesaba 450 gramos. Una enfermera de la clínica donde nació, la adoptó y jamás supo de su familia de sangre.

"Nací en la clínica Boston. Llegué al mundo cuando mi mamá tenía cinco o seis meses de gestación. Mis papeles dicen que nací en 1987".

Producto de un difícil parto, Nathaly sufrió un grave daño en los ojos. En la adolescencia sólo tenía el 5% de visión. Después, a los 16 años de edad, y luego de muchas cirugías, quedó completamente ciega.

"Como nací muy prematura, me administraron mucho oxígeno para salvarme la vida, y ahí fue que empezó el problema de la vista. De una operación, se hicieron tres, y la tercera, lamentablemente salió mal".

En otras noticias: Cómo y a qué hora ver la superluna, eclipse lunar y luna de sangre.

Busca a su mamá biológica; pide ayuda para encontrarla

Poco antes de perder la vista, Nathaly se enteró que era adoptada; desde entonces busca a su madre biológica incansablemente.

"Tengo curiosidad de saber cómo fue para ella quedar embarazada siendo tan jovencita".

Su vida ha sido dura, confiesa que muchas veces sintió que se hundía, que le caía una bomba tras otra, pero nada ha sido suficiente para quebrantar su espíritu.

"Es muy difícil, es muy, muy difícil, uno cae en un hueco".

En muchas ocasiones, ella soñó con su madre. Incluso desea tener hermanos, no sólo para conocerlos, sino también para descubrir su verdadera identidad.

"Yo siempre he soñado que alguien me busca".

Día con día, guarda la esperanza de encontrar a su madre y recuperar el tiempo perdido, sin reproches, sin remordimientos.

"Quiero saber quién soy y de dónde vengo para poder llenar ese vacío que siento".

A pesar de todo, Nathaly es feliz. Desde hace 16 años vive en Suiza, se casó y actualmente se dedica a compartir videos motivacionales. Su esposo y su perro guía han sido su principal apoyo.

"Yo estoy aquí para ayudarle, esa es mi intención, esa es la razón de mi vida".

Sí, son pocas las pistas, pero grande la ilusión de encontrar a su madre biológica. Abrazarla y escuchar su voz es el sueño pendiente que Nathaly desea cumplir.

"Yo lo único que deseo es conocerte, te mando un abrazo enorme en donde quiera que estés".

Para cualquier información, llamar al +41792894445

En otras noticias: Murió William Shakespeare, primer hombre vacunado contra COVID19.

