VIDEO| Tenía manchas de sangre: Hallan hombre sin vida en mercado de La Merced, CDMX; lo encontraron en una jardinera

Trágica mañana en CDMX. Un hombre de entre 35 y 40 años de edad, fue localizado sin vida en las jardineras del mercado La Merced, ubicado en el cruce de General Anaya y Pradera, en la colonia Centro, alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre, así como las posibles causas de muertes, pues no se sabe si estuvo relacionada con una riña o una agresión.

Así fue el hallazgo del hombre sin vida en jardineras de La Merced, CDMX

Los primeros reportes indican que alrededor de las 5 de la mañana de este 15 de septiembre, comerciantes y personas del lugar se percataron de la presencia del hombre, quien estaba tirado en las jardineras de La Merced.

El hombre contaba con varios golpes y tenía manchas de sangre en el cuerpo. Al observar que no se movía, llamaron a los servicios de emergencia de la Ciudad de México.

Al lugar llegó una unidad médica, por lo que los paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.