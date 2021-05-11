En Argentina detienen a un hombre por vender vacunas de Sinopharm

Un hombre, identificado como Leonardo Jorge Alvarado, fue detenido por la policía en la localidad de Berisso, Argentina, por vender vacunas contra Covid-19 en cinco mil pesos.

Las autoridades determinaron que el hombre de 48 años de edad, un ex empleado de la empresa de catering, robó las dosis de la vacuna Sinopharm contra Covid-19 al Estado.

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Medios locales informaron que la policía de Berisso atendió una denuncia realizada por una vecina del lugar, quien dijo que un hombre llamado "Roly Chávez", le había ofrecido vacunas contra Covid-19 a cambio de cinco mil pesos.

La mujer llamó para cerrar el trato, pero fue atendida por un hombre llamado "Leo", que al identificarse le propuso que comprara cinco vacunas, mismas que les entregaría el lunes.

De manera encubierta y con el aval del Ministerio Público Fiscal, la mujer acordó la entrega de la dosis en el Parque Cívico de la localidad bonaerense, a las 16:00 horas.

Los policías lograron detener a Alvarado, quein se presentó en el lugar y al inspeccionarlo detectaron que traía ocho dosis de Sinopharm.

Al detenerlo, los elementos también inspeccionaron su auto, que también fue secuestrado junto con otras 12 vacunas vacías, jeringas, un refrigerador que a primera vista se usaba para mantener las dosis de Sinopharm en refrigeración, así como descubrieron su teléfono celular y dinero en efectivo.

Investigan cómo logró obtener las dosis

Luego de su detención, los oficiales investigan los delitos de hurto agravado y tentativa de estafa. Así que la UFI N° 3 de la Plata será quien investigue cómo obtuvo Alvarado las vacunas chinas de Sinopharm.

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Segio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, explicó que este martes se realizarán los análisis de las dosis secuestradas al estafador.

"Lo más probable es que lo que haya dentro sea un placebo. No lo digo con tal certeza pero sería lógico pensarlo", comentó.

