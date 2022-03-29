Hombres armados atacan tren con más de 900 pasajeros en Nigeria

Durante la pasada noche, un tren con más de 900 pasajeros a bordo, fue atacado por hombres armados (aún no identificados), mientras la unidad de transporte se encontraba en el estado de Kaduna, en el noreste de Nigeria.

Fidet Okhiria, director de la estatal Corporación de Ferrocarriles de Nigeria señaló que: "No podemos dar mucha información ahora. La mayoría de los pasajeros están escondidos y no pueden informarnos, pero tenemos noticias de que hubo disparos para detener el tren".

A través de un comunicado, el gobierno del estado de Kaduna informó que las fuerzas de seguridad se desplegaron con rapidez en la zona del incidente para "proteger a los pasajeros a bordo".

Sin ofrecer mayores detalles acerca de las posibles víctimas del ataque al tren, las autoridades de Kaduna señalaron que "se están haciendo esfuerzos para trasladar a los pasajeros y a otros que sufrieron heridas a los hospitales para que puedan recibir atención médica urgente"

I am devastated, heartbroken by what I saw on a visit to the site of the Abuja-Kaduna train attack in company of the Minister of State for Transportation, Sen. Gbemisola Ruqayyah Saraki and the Minister for Police Affairs, Mohammed Maigari Dingyadi. - @ChibuikeAmaechi pic.twitter.com/CXLxhB3jaJ — Daminabo🇳🇬 (@DaminaboEric) March 29, 2022

Atacantes utilizan explosivos para descarrilar tren en Nigeria

Se presume que los hombres armados utilizaron explosivos que colocaron en las vías ferroviarias para descarrilar el tren, antes de acercarse a los vagones y disparar sus armas de fuego.

Aunque las autoridades no han confirmado un número de víctimas, algunos testigos temen que haya podido haber muertos y personas secuestradas por los hombres armados.

Anas Iro Dan Musa, un usurario del tren atacado, publicó en su cuenta de Facebook: "Los secuestradores colocaron explosivos... estamos indefensos... todavía se escuchan disparos a nuestro alrededor. Estamos bajo los asientos rezando a Dios mientras esperamos ayuda".

Nigeria sufre de una serie de ataques por parte de "bandidos" (como nombran a los integrantes de las bandas criminales que cometen esos asaltos en la nación africana), además de una ola de secuestros masivos para obtener rescates comunmente lucrativos.

A esta inseguridad en Nigeria, se suman actos violentos protagonizados por el grupo yihadista "Boko Haram" y del Estado Islámico en la Provincia de África Occidental.