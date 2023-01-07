Honduras extiende estado de excepción para combatir crimen

El Gobierno de Honduras dijo el sábado 7 de enero que extendió por 45 días el estado de excepción que decretó en diciembre, el cual ahora abarcará más regiones. Este es el último esfuerzode Honduras para combatir a bandas criminales y pandillas en un contexto de aumento de la violencia.

El estado de excepción, vigente desde el 6 de diciembre en 165 áreas de las dos ciudades más grandes de Honduras, Tegucigalpa y San Pedro Sula, hoy se amplió a 235 de los 298 municipios del país, dijo la Policía Nacional.

El jefe de la institución, Gustavo Sánchez, señaló a periodistas que la decisión está basada en los buenos resultados obtenidos en diciembre, cuando se logró reducir niveles de criminalidad y violencia.

La medida, declarada por la presidenta izquierdista Xiomara Castro contra pandillas como la Mara Salvatrucha y Barrio 18, suspende algunos de los derechos constitucionales y permite que las fuerzas de seguridad detengan a personas que se consideren asociadas con crímenes o los hayan cometido.

El esfuerzo sigue a quejas de empresarios, el transporte y la población hondureña de que la extorsión por parte de delincuentes ha aumentado en los últimos meses.

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Resultados del estado de emergencia en Honduras

El primer estado de excepción fue implementado el 6 de diciembre, cuando Sánchez ordenó a 600 oficiales y agentes iniciar el despliegue hacia barrios de la capital de Honduras controlados por estas bandas.

Durante el primer mes de haberse implementado la medida fueron desarticuladas 39 bandas criminales y detenidas 652 personas, mientras que fueron incautados 43 kilos de cocaína y miles de gramos y piedras de crack, informó la Policía.

Defensores de derechos humanos han dicho que estarán monitorizando los operativos.

Las extorsiones de pandillas generan ganancias anuales de hasta 737 millones de dólares, casi el 3% del producto interno bruto de Honduras, según datos de la Asociación por una Sociedad Más Justa, una organización no gubernamental centrada en la seguridad.