Honduras amplía y extiende a más zonas el estado de excepción

El miércoles 21 de febrero, el gobierno de Honduras amplió por 45 días la suspensión de garantías constitucionales en el país para enfrentar la situación de violencia generada por las pandillas criminales y la extendió a otras zonas donde estas bandas han huido de la persecución policial, dijo el jefe de la policía.

Es la segunda vez que se alarga el estado de excepción parcial impuesto a principios de diciembre por la presidenta izquierdista Xiomara Castro. Esta inicó en la capital Tegucigalpa y la norteña San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes de Honduras.

"La suspensión de garantías se extendió a municipios donde según nuestros análisis han migrado los grupos criminales evadiendo el accionar de la policía y el estado", dijo el jefe de la policía nacional de Honduras, Gustavo Sánchez, en una conferencia de prensa.

En la extensión del estado de excepción, que duraría hasta el 15 de abril, el área geográfica de aplicación de la medida pasó de dos a 73 municipios, y a partir del miércoles se sumaron otros 48, para un total de 123 de los 298 que tiene Honduras.

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Estos son los 48 nuevos municipios incorporados a la segunda ampliación del #EstadoDeExcepciónParcial, que inició el 20 de febrero del 2023 y finaliza el 06 de abril del mismo año. pic.twitter.com/kao9SEl1jn — Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) February 21, 2023

¿Por qué extendieron el estado de excepción en Honduras?

Según Sánchez, desde que se impuso el estado de excepción el 6 de diciembre y hasta su finalización, e 20 de febrero, hubo una reducción de 356 homicidios respecto al mismo período de hace un año. "El éxito de la operación se mide por el número de vidas salvadas, no por el número de detenidos, armas decomisadas o drogas decomisadas", agregó.

Honduras, donde se registran en promedio casi una decena de homicidios diarios, se ha visto asediado desde hace años por las pandillas Mara Salvatrucha MS-13 y Barrio 18 que se dedican al cobro del llamado "impuesto de guerra" a pobladores, comerciantes y transportistas.

Estas pandillas también controlan el tráfico de drogas, los asaltos y los asesinatos por encargo, y su acción se suma a la violencia de los carteles de la droga que trafican a través del país cocaína procedente de Sudamérica hacia Estados Unidos.

La suspensión de garantías implica restricciones a la libre circulación, asociación y reunión, allanamientos de morada sin orden judicial y detenciones sin orden de captura. Fue adoptada tras la presión de transportistas, empresarios y organizaciones civiles que aseguran que la extorsión se ha incrementado.

Gustavo Solórzano, ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), dijo que "la percepción es que la criminalidad sigue igual o ha empeorado". "Seguimos pagando el impuesto de guerra, y las amenazas y crímenes de conductores de transportistas por la extorsión siguen", agregó el dirigente de ese sector Jorge Lanza.