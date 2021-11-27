Funcionarios electorales de Honduras se preparan para las elecciones

Todo Honduras se prepara para las próximas elecciones del 28 de noviembre, donde elegirán un nuevo presidente. Los funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) ya se encuentran en los distintos hoteles desde dónde ayudarán a dar el cómputo final de los comicios.

Las elecciones iniciarán a las 8:00 de la mañana y culminará aproximadamente a las 7 de la noche, cuando se de a conocer el primer cómputo preliminar, como lo marca la ley. El cómputo final tardará un poco más en llegar pero los empleados del Consejo Nacional Electoral que se encuentran en los hoteles ya iniciaron su trabajo para conocer los resultados finales lo más pronto posible.

Además de las autoridades del CNE, habrá veedores que también ya están laborando y que continuarán trabajando durante todo el proceso electoral para quqe salga de manera normal durante.

Sistema de Naciones Unidas espera elecciones pacíficas, sin discriminación y en plena garantía de los derechos humanos #Noticias #PrimiciaHonduras ► Leer más:https://t.co/feqPDjTCwg pic.twitter.com/oY2TLWtTMe — Primicia Honduras (@primiciahn) November 27, 2021

Negocios se blindan ante posibles manifestaciones

Mientras las autoridades de la Consejo Nacional Electoral afinan los últimos detalles para distribuir las maletas electorales a las urnas, cientos de personas en Honduras se preparan para posibles protestas luego de que se conozcan los resultados de las elecciones, tal como ocurrió hace cuatro años.

Algunos comercios e inmuebles ya toman medidas de precaución, por lo que colocaron láminas y maderas para proteger los establecimientos de la destrucción o el saqueo.

Hondureños se abastecen antes de las elecciones

En los mercados de la capital, miles de hondureños salieron a abastecer sus alacenas de alimentos prioritarios previo a las elecciones del domingo, en caso de que se presentaran disturbios posteriores a la elección.

Producto de la incertidumbre electoral por la cual atraviesa Honduras, varios granos básicos que forman parte de la canasta básica han reportado incrementos en sus costos esta semana.

El gobierno ha llamado a la población en general es mantener la calma para evitar mayor especulación en los diferentes productos de consumo masivo.

Un guardia de seguridad se para frente a una tienda con paneles para proteger las ventanas de la calle, en preparación para posibles disturbios antes de las elecciones generales del 28 de noviembre, en Tegucigalpa, Honduras, el 26 de noviembre de 2021.|JOSE CABEZAS/REUTERS

¿Qué cargas se eligen en las próximas elecciones de Honduras?

En las elecciones que celebrará Honduras se elegirá el neuvo presidente del país, 128 diputados titulares al Congreso y 128 suplentes, 20 diputados al Parlamento, 298 alcaldes y 298 vicealcaldes, así como 2092 regidores.

Hay 15 candidatos presidenciales inscritos, pero son tres los que cuentan con mayor oportunidad de ganar: Nasry Asfura, del oficialista Partido Nacional; Yani Rosenthal, por el Partido Liberal, y Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre) y esposa del expresidente Manuel Zelaya, cuyo derrocamiento en 2009 dio inició la una crisis económica, política y social que aún persiste en el país.