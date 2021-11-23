Maduro arrasa en elecciones regionales de Venezuela

Las elecciones en las que participó la oposición por primera vez desde 2018, resultó ser un triunfo para Nicolás Maduro y el chavismo, pues su partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, ganó en 20 de 23 estados de Venezuela entre ellos, Caracas.

En este proceso electoral participó el 41.8% de la población de Venezuela, de los cuales el 91.21% votaron en favor de Maduro y el chavismo. El resto fueron abstenciones por parte de ciudadanos que, como Juan Guaidó, no lo consideraron un proceso libre.

En total, fueron 8.1 millones de venezolanos los que acudieron a las urnas, de los 21 millones que se esperaban.

Por otro lado, estas fueron las primeras elecciones en 15 años que contaron con observadores electorales de la Unión Europea. A pesar de eso, países como Estados Unidos no han reconocido los resultados.

Juan Guaidó no reconoce triunfo de Maduro en Venezuela

A través de un video en redes sociales, Juan Guaidó declaró que las elecciones del 21 de noviembre en Venezuela no fueron justas, por lo que Maduro sigue siendo ilegítimo y desconocido por la oposición.

Además, hizo un llamado a la población para unirse, pues deben salir de la dictadura en la que, de acuerdo a Guaidó, se encuentran.

No hay ninguna duda, Maduro es y seguirá siendo ilegítimo.

Hay una certeza después del #21N: Maduro seguirá siendo ilegítimo, desconocido y además investigado por la CPI. Ya él y su régimen saben las consecuencias de burlar las reglas democráticas



Estamos en dictadura, debemos salir de ella y el llamado es a luchar unidos hasta lograrlo pic.twitter.com/tOSow6aMFt — Juan Guaidó (@jguaido) November 19, 2021

EU acusa a Maduro de fraude en las elecciones regionales de Venezuela

Estados Unidos desacreditó las elecciones de este domingo en Venezuela pues, de acuerdo con el secretario Antony Blinken, Nicolás Maduro violentó los derechos en las elecciones.

La censura de los medios y otras tácticas antidemocráticas aseguraron que las elecciones del 21 de noviembre en Venezuela no fueran libres, ni justas, declaró.

A través de su cuenta de Twitter, el estadounidense reconoció a la oposición que participó a pesar de las complicadas condiciones políticas de Venezuela.

Aplaudimos a la valiente oposición que participó a pesar de las condiciones injustas.

Por último, invitó al gobierno de Maduro a respetar los derechos electorales y democráticos.

Opposition harassment, media censorship and other undemocratic tactics ensured Venezuela's Nov 21 elections were neither free nor fair. We applaud the courageous opposition who participated despite unfair conditions & urge the Maduro regime to respect democratic principles. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 22, 2021

De acuerdo Blinken, Maduro amedrentó y criminalizó a venezolanos de oposición y organizaciones no gubernamentales que no apoyaban su causa. Por eso, aseguró que Estados Unidos seguirá trabajando para ayudar a las personas de Venezuela a alcanzar la libertad.

Luego del anuncio del vencedor, Maduro pidió respetar los resultados.

