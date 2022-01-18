Hong Kong sacrificará 2 mil hámsters tras detectar brote Covid-19

El gobierno de Hong Kong ordenó sacrificar a 2 mil hámsters, luego de que 11 de los roedores dieron positivo a Covid-19.

Los funcionarios de Hong Kong, realizaron un rastreo de un brote de contagios por coronavirus de la variante Delta, llegando hasta una tienda de mascotas, donde se encontró evidencia de la posible transmisión de animales a humanos del Covid-19.

Este brote está vinculado a un trabajador de una tienda de mascotas, por lo cual se realizaron cientos de muestras a animales, incluidos cientos de roedores, conejos y chinchillas, pero hasta ahora solo los hámsters han dado positivo a Covid-19.

Por ese motivo, el gobierno de Hong Kong advirtió a los dueños de mascotas que no besen a sus animales y ordenó este martes una matanza masiva de hámsters.

Hong Kong to cull 2,000 hamsters after COVID-19 outbreak https://t.co/piPLH915u5 pic.twitter.com/RuUK4vhHb5 — Reuters (@Reuters) January 18, 2022

Hámsters infectados de Covid-19 provocan medidas severas en Hong Kong

Luego de detectar el brote de Covid-19 en los hámsters, el gobierno de Hong Kong ha implementado medidas severas contra los roedores domésticos.

Ante esta situación, varias tiendas de animales fueron cerradas y desinfectadas por toda la ciudad, mientras que hombres con equipos de protección recorrían el comercio situado en el corazón del brote de la variante de Covid-19 Delta, en el distrito de Causeway Bay.

En conferencia de prensa, la secretaria de Salud local, Sophia Chan, enfatizó que no había evidencia de que los animales domésticos puedan transmitir el Covid-19 a los humanos, pero de todos modos prohibió las importaciones y ventas de roedores como mascotas.

"Los dueños de mascotas deben mantener buenas prácticas de higiene, incluido lavarse las manos después de tocar a los animales, manipular su comida u otros artículos, y evitar besar a los animales", dijo el director del Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación, Leung Siu-fai Leung.

|Reuters

Leung agregó que los hámsters de 34 tiendas de mascotas e instalaciones de almacenamiento serían sacrificados "humanitariamente".

Por ello, cualquiera que haya comprado un hámster después del 22 de diciembre de 2021 deberá entregarlo a las autoridades para que lo sacrifiquen y no dejarlo en la calle.

Sin embargo, la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (SPCA), que gestiona las clínicas veterinarias, solicitó reconsiderar la matanza de los hámsters.

"La SPCA está consternada y preocupada por el reciente anuncio del Gobierno sobre la manipulación de más de 2.000 animales pequeños, que no se tuvo en cuenta el bienestar animal ni el vínculo humano-animal", expresó.

