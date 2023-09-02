VIDEO: Terrorífico tifón Saola arrastra a personas por las calles de Hong Kong

Momentos de pánico y terror vivieron los habitantes de Hong Kong, quienes padecieron fuertes estragos del tifón Saola, un poderoso ciclón que pasa por Asia y que provocó el desalojo de más de 800 mil personas por los posibles riesgos en dos ciudades de China.

Entre las imágenes más impactantes que han circulado en redes sociales, resalta un video en el que se puede observar un ejemplo de las rachas de viento de más de 200 kilómetros por hora que azotado la ciudad, pues una mujer fue arrastrada por el tifón y no pudo sostenerse de ningún lado.

Video de la mujer que es arrastrada por el tifón Saola en Hong Kong

El video, que incluso parece estar en velocidad rápida, está enfocado en las rachas de viento junto a la lluvia que impactaba en Hong Kong, hasta que de repente aparece una joven mujer que no pudo soportar la velocidad del aire y, en busca de huir de la ráfaga, termina perdiendo el equilibrio y es arrastrada por un par de metros.

🇨🇳 | SUPER TIFÓN SAOLA: Una mujer pierde el equilibrio y cae debido al fuerte viento en Hong Kong. pic.twitter.com/uqQmzC6sNU — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 1, 2023

También se puede observar cómo le cuesta trabajo ponerse de pie, hasta que espera a recibir la ayuda de la persona que estaba grabando y que, aparentemente, se encontraba refugiado del viento y documentando cómo se estaba viviendo el tifón Saola en esta zona.

Tifón Saola impacta en el sur de China y afecta Hong Kong

El tifón Saola finalmente tocó tierra durante la mañana de este sábado 2 de septiembre en el sur de China, aunque no con la potencia con la que se esperaba; sin embargo, esto no evitó que los estragos se sintieran desde hace varios días, pues las autoridades implementaron distintas medidas para proteger a la población.

Este ciclón pasó cerca de Hong Kong y durante varias horas vivió su máximo nivel de alerta hasta que impactó en el sur de Macao, en la ciudad de Zhuhai, según el Centro Meteorológico Nacional de China. Provocó la evacuación de 880 mil personas, aproximadamente, y se cancelaron vuelos, además de causar destrozos en algunos puntos.