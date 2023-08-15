Tifón Lan impacta Japón dejando decenas de heridos y miles de desplazados

El tifón Lan ha atravesado el oeste de Japón este martes y ha dejado una veintena de heridos y miles de desalojados.

El tifón ha provocado fuertes lluvias y ha paralizado el transporte aéreo y ferroviario en una jornada que coincide con una importante festividad nipona.

Séptimo tifón de la temporada

Según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), Lan es el séptimo tifón de la temporada en el Pacífico. Se desplaza ya degradado a tormenta tropical severa y ha tocado tierra alrededor de las 5:00 de la madrugada de este martes en la prefectura occidental de Wakayama para continuar con su trayectoria hacia el norte.

Vientos de más de 100 kilómetros por hora

Debido a la llegada del frente se ha declarado la alerta meteorológica de distintos niveles en varias regiones del oeste y el centro de Japón, ante el riesgo de inundaciones y de desplazamientos de tierra y otros accidentes derivados de las lluvias torrenciales y los vientos de más de 100 km/h.

En varias zonas de la ciudad de Tottori (centro), la JMA ha decretado el nivel cinco y máximo de alerta, lo que supone instar a la población a evacuar a las instalaciones para ello habilitadas, o en caso de que esto fuera peligroso por las condiciones meteorológicas, a refugiarse en edificios sólidos o tomar otras medidas destinadas a proteger sus vidas.

Miles de personas desplazadas

Las autoridades niponas también han emitido órdenes de desalojo en distintas localidades de una decena de prefecturas, lo que afectas a miles de personas e incluye áreas de ciudades del oeste del país como Osaka, Nara, Kioto o Kobe.

Las fuertes lluvias, que podrían superar los 400 milímetros en las regiones de Tokai y Kansai, están dejando áreas inundadas y crecidas de ríos y canales.

Volcó varios vehículos

El frente ha causado incidentes como la formación de un tornado en Shizuoka (centro) que volcó varios vehículos, hiriendo a uno de los pasajeros, o el desborde de un río que se llevó por delante un puente en Kioto (oeste).

Al menos una veintena de personas han resultado heridas en diversos accidentes causados por las condiciones meteorológicas extremas, entre ellos un hombre de unos 60 años aplastado por una pared que se desprendió y quien se encuentra inconsciente, detalló la cadena pública NHK.

Miles de habitantes sin luz

Según la compañía Kansai Electric Power, cerca de 50,000 hogares sufrieron cortes de luz en la región de Kansai este martes y la empresa se encuentra tratando de restaurar el acceso.

Tifónm Lan deja en tierra a miles de pasajeros

Las aerolíneas niponas han anunciado este martes la cancelación de unos 560 vuelos procedentes o con destino al oeste del país, dejando en tierra a más de 50,000 pasajeros.

Además, unas 650 personas se vieron obligadas a pasar la noche de la víspera en el aeropuerto de Kansai (oeste), después de que todos los accesos al aeródromo situado en una isla artificial frente a la ciudad de Osaka quedaran bloqueados debido al tifón Lan.

También se han suspendido todas las operaciones entre las estaciones de Nagoya y Okayama, incluidas las de los trenes de alta velocidad (shinkansen), y el servicio entre Tokio y Nagoya fue significativamente reducido. Se espera que otras líneas ferroviarias locales experimenten cancelaciones o retrasos durante el día, como ha ocurrido con los servicios en algunas rutas de Osaka.

El martes por la tarde estaba al sur de la ciudad de Fukuchiyama y mostraba vientos sostenidos de hasta 90 kilómetros por hora en su avance hacia el norte. Se esperaba que luego virara al este, hacia Hokkaido, en aguas entre Japón y la península de Corea, según la agencia.

Llegada del tifón Lan arruina festividad

La llegada del tifón Lan a Japón ha coincidido con el período festivo del Obon, en el que se recuerda a los difuntos y durante cuya celebración se produce un elevado número de desplazamientos para reuniones familiares.

Este año ha sido el primero desde que la COVID-19 fue equiparada a la gripe estacional, con un incremento mayor de los viajes domésticos, así como de turistas durante el período veraniego.

Lan llega poco después del paso de Khanun, el tifón anterior de la temporada, que en las últimas dos semanas azotó el sudoeste del archipiélago nipón y la península de Corea, dejando amplias inundaciones, numerosos daños materiales y varios fallecidos.

El ciclón se encontraba atravesando la prefectura de Hyogo (oeste) y se prevé que llegue al mar de Japón en las próximas horas y se desplace en dirección noreste por sus aguas bordeando el archipiélago.