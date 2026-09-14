¿Tienes algún trámite pendiente? Bancos en México anuncian suspensión de actividades en septiembre: Fechas y horarios clave

Es momento de anticipar tus pendientes financieros. Los bancos en México confirmaron la suspensión de operaciones en las distintas sucursales alrededor del país durante el mes de septiembre, pero ¿en qué fechas se mantendrán cerrados?

A pesar de que la mayoría de las sucursales bancarias mantendrán sus puertas cerradas, existe solo UNA institución que operará de manera normal.

¿Qué día de septiembre no abrirán los bancos en México?

¡Atención, tarjetahabientes! La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reveló que los bancos en México suspenderán operaciones este 16 de septiembre 2026 debido al día feriado oficial por la Independencia de México; las instituciones regresarán a la normalidad del 17 de septiembre 2026.

El 15 de septiembre, las instituciones financieras operan con normalidad y sin cambios en su horario.

Bancos abiertos el 16 de septiembre 2026: Banco Azteca mantiene sus servicios este miércoles

Aunque la mayoría de instituciones financieras NO tendrá servicio por las Fiestas Patrias 2026, B anco Azteca sí abrirá sus puertas este 16 de septiembre 2026 , operando de manera normal y sin cambios en el horario.

La institución financiera abre sus puertas desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche , el cual aplica en TODAS las sucursales alrededor de la República Mexicana.

Estamos para ti en todo momento 💚 acompañándote los 365 días del año.



¡Nosotros sí abrimos! Te esperamos de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. 🕰️ #FelizDíaDelBanquero



Localiza tu sucursal más cercana aquí 👀: https://t.co/Xc78jNU7z0 pic.twitter.com/w8wYiBEe3x — Banco Azteca (@BancoAzteca) December 12, 2024

¿Qué servicios bancarios que SÍ funcionarán el 16 de septiembre 2026?

A pesar de que las sucursales bancarias permanecerán cerradas este miércoles 16 de septiembre 2026, los usuarios podrán realizar operaciones en cajeros automáticos o en la banca digital.

Las sucursales ubicadas en centros comerciales o tiendas de autoservicios también mantendrán sus puertas cerradas durante este miércoles.

Los servicios suspendidos por las Fiestas Patrias son: Retiros y depósitos en ventanilla, aclaraciones con gerentes bancarios, asó como los trámites de tarjeta de crédito o débito.

¿Qué pasa si mi fecha límite de pago cae el 16 de septiembre 2026?

¿Revisa bien el último día de pago? En caso de que la fecha límite de tu pago caiga en un día inhábil, como el 16 de septiembre 2026, el corte o el pago se recorre automáticamente al siguiente día hábil.

Al recorrer la fecha de pago, no se cobrarán comisiones ni intereses moratorios.

Recuerda: el próximo miércoles 16 de septiembre, los bancos y demás entidades financieras supervisadas por la #CNBV suspenderán la atención al público.



¡Anticipa tus trámites!



Consulta el #CalendarioCNBV.

👉https://t.co/BPPHyNxAmO pic.twitter.com/CWNToWClu7 — CNBV (@cnbvmx) September 11, 2026

¿Qué días no abrirán los bancos? Lista de feriados y suspensiones oficiales en México

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reveló el calendario de bancos en México 2026, en el que se marcan los días feriados en las que las instituciones bancarías NO abrirán sus puertas.



2 de noviembre 2026 - Día feriados por el Dia de Muertos

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