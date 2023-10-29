¿Otra vez? Relojes y celulares atrasan su hora automáticamente por el horario de verano y causa confusión

Este domingo 29 de octubre de 2023, diversos usuarios de teléfonos inteligentes y relojes conectados a dispositivos reportaron un cambio en la hora de sus aparatos al atrasarse una hora, como si este día terminara el horario de verano.

Esto causó confusión en algunas personas, ya que enredes sociales incluso se cuestionaron si el Metro CDMX no abriría hoy, porque se presentaron una hora antes de lo indicado. Cabe recordar que los domingos, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) abre a las 7:00 horas.

Se atraso la hora en algunos celulares, el mismo error del otro año, nunca lo solucionaron jajaja en México ya no existe el cambio de horario, compañías todas rancias que no actualizan sus servidores — Joel Sandoval (@joel_sandovals) October 29, 2023

Esto recuerda a lo que sucedió el 2 de abril de 2023, cuando los dispositivos electrónicos se adelantaron una hora, ya que en dicha fecha solía entrar en vigor el horario de verano.

me pueden decir que hora es exactamente , hay mucha confusion si son las 6 o ya las 7 el celular marca las 6 y la computadora las7 — Fer (@Luzyfc63) October 29, 2023

¿Aún existe el horario de verano y dónde debo cambiar la hora?

Cabe recordar que en 2022, el gobierno federal eliminó el horario de verano en la mayoría de entidades del país. Esto significa que en diversos municipios no es necesario adelantar y después atrasar una hora el reloj. Sin embargo, en los 33 municipios de la región fronteriza esto aún aplica:

Baja California: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate

Chihuahua: Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Práxedis G. Guerrero.

Coahuila: Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo.

Nuevo León: Anáhuac y Los Aldama.

Tamaulipas: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso.

En dichas localidades, deberán atrasar una hora el reloj el próximo 6 de noviembre de 2023, como parte del horario estacional fronterizo. Mientras que los estados de Quintana Roo y Sonora tampoco realizan cambio de horario.

¿Por qué cambió la hora?

Aún las plataformas tecnológicas no informan las razones por las cuales ocurrió este atraso en los relojes. Sin embargo, en abril de este año, cuando los celulares y relojes inteligentes se adelantaron una hora de forma automática, Google respondió que esto se debió a una falta de actualización en su sistema operativo Android.

En esa ocasión, el gigante tecnológico afirma que ciertos dispositivos no cuentan con la actualización necesaria para evitar el cambio de hora, ya que la Base de Datos Global de Husos Horarios no estaba al día con la legislación mexicana.

“En la práctica, esto significa que posiblemente algunos teléfonos celulares o dispositivos no cuenten con la información necesaria para evitar que el reloj se cambie automáticamente como si el horario de verano todavía estuviera vigente”, mencionó Google en abril pasado.