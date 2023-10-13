¿Qué estados deberán hacer el cambio al horario estacional en 2023?

México le dijo adiós al horario de verano en el 2022 y pocos se tuvieron que preocupar por adelantar el reloj una vez más, pero en algunos estados aún deben lidiar con lo que conocen como horario estacional, una medida que los obligará a ajustar sus rutinas durante las próximas semanas.

Esta norma, establecida en la Ley de los Husos Horarios, afecta solo a unos estados por una gran razón: sus gobiernos o empresas mantienen relaciones turísticas o comerciales importantes con otros países o ciudades en las que es prioritario homologar sus agendas y ritmos de trabajo.

Por este motivo, los estados que se ubican al norte de México son aquellos que principalmente adelantan el reloj en marzo y lo atrasan una hora en la primera semana de noviembre.

¿En qué estados cambiará el horario en noviembre de 2023?

De acuerdo con el Centro Nacional de Metrología (CENAM), los siguientes municipios de cinco estados deberán atrasar una hora su reloj el próximo seis de noviembre:



Baja California : Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate

: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate Chihuahua : Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Práxedis G. Guerrero.

: Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Práxedis G. Guerrero. Coahuila : Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo.

: Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo. Nuevo León : Anáhuac y Los Aldama.

: Anáhuac y Los Aldama. Tamaulipas: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso.

¿Por qué eliminaron el horario de verano en México?

El horario de verano se eliminó en octubre de 2022 a través de una iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su reforma el mandatario argumentó que modificar el huso horario no representa ahorros económicos y, por el contrario, provoca daños a la salud.

Con la expedición de esa nueva Ley de los Husos Horarios se estableció que esté vigente un horario estándar para todo el país y que únicamente se aplicará un horario estacional para los estados y municipios de la frontera norte.

La ley también facultó a los congresos locales para que puedan presentar una iniciativa ante el Congreso de la Unión y elegir su propio horario, pero antes deben consultar a la población si están de acuerdo o no en atrasar o adelantar el reloj al menos una vez al año.