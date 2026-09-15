¿A qué hora cierra el Metro CDMX este 15 de septiembre? El horario especial por las Fiestas Patrias 2026; rutas para llegar al Zócalo a dar el ‘Grito’

¿Irás al Zócalo a dar el 'Grito'? Ante los festejos por las Fiestas Patrias 2026, surgen las dudas sobre los posibles cambios en el horario del Metro CDMX para este martes 15 de septiembre 2026; te compartimos la hora de cierre, estaciones cerradas y otras alternativas.

Los festejos del Zócalo CDMX para este martes, comienzan a partir de las 19:00 horas con la verbena popular, mientras que el concierto de "Intocable" será alrededor de las 21:45 horas.

¿A qué hora cierra el Metro CDMX este 15 de septiembre?

El Metro CDMX que habrá una extensión de horario por las celebraciones del 15 de septiembre 2026 por el Día de la Independencia, pero ¿a qué hora termina el servicio y en qué líneas aplican?

Las Líneas 1, 2 y 3 del Metro CDMX ampliará su horario hasta la 1 de la mañana de este miércoles, con el objetivo de apoyar el traslado de los usuarios tras los festejos.

Por otro lado, las otras líneas del transporte público cerrarán de manera normal a las 24:00 horas; se recomienda a las y los usuarios tomar las precauciones necesarias.

Por instrucción de la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, durante la noche de este martes 15 de septiembre ampliaremos una hora el horario de servicio en las Líneas 1, 2 y 3 del @MetroCDMX, que operarán hasta la 01:00 del miércoles 16, para apoyar los traslados durante las… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) September 15, 2026

Estaciones del Metro CDMX cerradas por festejos del 15 de septiembre

¡Atención, capitalinos! Algunas estaciones del Servicio de Transporte Colectivo Metro se verán afectadas por el concierto en el Zócalo CDMX y otras celebraciones por las Fiestas Patrias; te compartimos las estaciones cerradas este 15 de septiembre.

La estación Zócalo-Tenochtitlán permanecerá CERRADA hasta nuevo avisa, por lo que se recomienda a los usuarios tomar precauciones y calcular su tiempo de traslado.

Otras estaciones que podrían tener acceso restringido en el Centro Histórico podrían ser: Pino Suárez, Bellas Artes y Allende.

¿Cómo llegar al Zócalo de la CDMX en Metro este 15 de septiembre?

Si planeas tomar el Metro para asistir al Zócalo CDMX a dar 'El Grito' este 15 de septiembre; te compartimos la ruta para llegar a las celebraciones por las Fiestas Patrias 2026.

Desde la Línea 2 (Azul):



Estación Allende : Te bajas aquí y caminas sobre la calle Tacuba o 5 de Mayo en dirección al oriente.

Te bajas aquí y caminas sobre la calle Tacuba o 5 de Mayo en dirección al oriente. Estación Bellas Artes : Ideal si vienes del poniente. Caminas directamente hacia el Zócalo cruzando por el corredor peatonal de la calle Madero.

Desde la Línea 1 (Rosa) o Línea 2 (Azul):



Estación Pino Suárez : Te deja muy cerca del acceso sur de la plaza. Desde ahí caminas de frente sobre la avenida José María Pino Suárez con dirección al norte.

Desde la Línea 8 (Verde):



Estación San Juan de Letrán : Al salir, caminas hacia el Eje Central y doblas por la calle Madero para avanzar recto hacia la plancha

Horario del Metro CDMX para 16 de septiembre: ¿A qué hora abren?

¡Que no te tome por sorpresa! El Metro CDMX tendrá un cambio de horario para este 16 de septiembre 2026, iniciando el servicio de trenes a las 7:00 horas, para culminarlo a las 00:00 horas de este miércoles.

Otros medios de transporte público que también modificarán sus horarios son: