La Cámara de Diputados votó por eliminar el horario de verano, en gran parte del país, que tendrá efectos a partir del 30 de octubre de 2022; pasará al Senado para su validación.

Con 445 votos a favor, 7 en contra y 33 abstenciones, los legisladores acordaron que el horario estacional quede sin efecto para la mayor parte del territorio nacional y solo se aplica en algunos municipios de cuatro estados que tienen frontera con Estados Unidos.

Los diputados acordaron también que las legislaturas locales puedan solicitar al Congreso de la Unión adecuaciones a su horario. El congreso tendrá 3 meses para responder las peticiones de los estados.

#ÚltimaHora con 445 votos a favor, 8 en contra y 33 abstenciones se aprueba el dictamen que expide la Ley de los Husos Horarios para establecer un horario estándar en el territorio nacional, aplicando un horario estacional en los municipios de la zona fronteriza norte. pic.twitter.com/o9vAh9UoZK — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 29, 2022

Entre los motivos para eliminar el horario de verano estuvieron las afecciones a la salud de las personas por este cambio y los pocos beneficios que se tienen en el ahorro de luz, uno de los factores por los que se instauró desde 1996, ya que según cifras oficiales, lo ubican menor al 1%.

De acuerdo estudios citados por la Secretaría de la Salud (Ssa), el horario de verano tendría relación con el aumento de la ocurrencia de un infarto cardíaco, principalmente en la primera semana de su implementación.

Durante la discusión de la reforma para eliminar el horario de verano, la mayoría de los legisladores del PAN y PRI manifestaron su apoyo a una iniciativa que envió AMLO y posteriormente se sumaron dos más por parte de Gerardo Noroña, del PT, y Olga Luz, del PRD.

¿Cuándo se termina el horario de verano? El horario de verano, que entró el 3 de abril pasado, terminará el próximo 30 de octubre, día en que ya no se moverán las manecillas del reloj como se hacía desde hace más de dos décadas.

¿Qué estados no eliminan el horario de verano?

El dictamen que crea la Ley de los Husos Horarios en el país establece que la hora estándar se regirá por cuatro meridianos en la escala de Greemwich:

Centro: la mayor parte del país.

Sureste: Quintana Roo, que tendrá una hora más respecto a la del centro.

Pacífico: incluye a los estados de Baja California Sur, Nayarit, Sonora y Sinaloa, que tendrán una hora menos que la del centro. En el caso de Bahía de Banderas se queda con la hora del centro

Noroeste: todo Baja California con dos horas menos respecto a la del centro.

Estos son los municipios de la frontera donde se aplicaría el horario estacional:

Entidad federativa: Baja California

Huso Horario: Meridano 105° al oeste de Greenwich (Zona pacífico)