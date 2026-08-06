Horror en Grecia: Un hombre congeló el cadáver de su padre para cobrar su pensión durante años

La Policía de Grecia arrestó este miércoles 5 de agosto de 2026 a un hombre de 55 años acusado de ocultar el cadáver de su anciano padre dentro de un congelador industrial en el sótano de un hotel fuera de servicio en Mystras, dentro de la región de Laconia en la península del Peloponeso.

Las autoridades de seguridad abrieron una investigación de emergencia luego de recibir una denuncia anónima que alertó a las fuerzas del orden sobre la repentina desaparición del adulto mayor, a quien sus allegados no veían públicamente desde hacía más de cuatro años. Tras ser sometido a un interrogatorio policiaco, el sospechoso confesó haber metido el cuerpo en el refrigerador cuando murió para continuar cobrando de forma fraudulenta la pensión mensual que el gobierno griego otorgaba a la víctima.

De acuerdo con reportes de la radiotelevisión pública ERT, los primeros peritajes revelaron que el cuerpo no presentaba signos evidentes de violencia o heridas externas al momento del hallazgo en el inmueble abandonado. Sin embargo, agentes del Ministerio de Protección Ciudadana de Grecia trasladaron los restos del adulto mayor a la morgue regional para someterlos a una autopsia médico-forense que permita determinar las causas reales del fallecimiento y la fecha exacta en la congeló el cuerpo.

Man Hid Father's Dead Body in Freezer to Collect His Pension



Greek police arrested a 55-year-old man after allegedly concealing his father's body in a freezer for 2½ years while continuing to collect the elderly man's pension.https://t.co/BKLQs9bl2U pic.twitter.com/Yt40PCRjlJ — Greek City Times (@greekcitytimes) August 4, 2026

Los vecinos sospechaban por no ver al señor

Durante las primeras declaraciones rendidas ante los detectives locales, el detenido aseguró que su padre falleció por causas naturales hace aproximadamente dos años y medio. Incapaz de renunciar a los ingresos económicos que sustentaban la vida de su progenitor, el hombre llevó en secreto el cuerpo hasta el sótano del hotel de Mystras, y le negó el paso a cualquier familiar o conocido a la propiedad para evitar que el macabro secreto fuera descubierto.

A pesar del hermetismo del sospechoso, la constante ausencia del anciano levantó severas sospechas entre los habitantes del Peloponeso. Vecinos del sector relataron a la Policía de Grecia que llevaban más de 48 meses sin cruzar palabra con el hombre de la tercera edad, situación que encendió las alarmas de la comunidad y culminó con la llamada de alerta que condujo a los investigadores de la Región de Laconia directamente al congelador del hotel que llevaba años clausurado.

Es acusado de fraude fiscal

La fiscalía local prepara un paquete de cargos adicionales contra el arrestado por el delito de estafa y fraude agravado contra el sistema de pensiones del estado en Grecia, al haber cobrado retribuciones económicas de una persona fallecida de forma sostenida a lo largo de varios años. De confirmarse la alteración sistemática de los cobros bancarios, el implicado podría enfrentar una severa condena de cárcel por la ocultación del cadáver y la malversación de fondos públicos.

Los resultados de la necropsia practicada por el Servicio Médico Forense de Grecia resultarán decisivos para establecer el perfil cronológico del caso. Las autoridades buscan descartar formalmente un homicidio doloso, en caso de que los exámenes toxicológicos e histológicos arrojen pruebas de que la muerte del adulto mayor no ocurrió por causas biológicas, sino que fue provocada antes de que su hijo procediera a congelar los restos en la zona turística de Mystras.