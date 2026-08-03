VIDEO: ¡Caos en el aire! Helicóptero causa accidente durante combate a incendios en Grecia y termina en llamas; hay muertos y heridos

Un accidente aéreo dejó muertos y heridos en Grecia. El choque de dos helicópteros que participaban en el combate de graves incendios forestales en la localidad de Psatha, al oeste de Atenas, encendió las alarmas y movilizó a los servicios de emergencia este domingo 2 de agosto.

El percance, que dejó dos personas muertas y dos heridas, fue captado en video; las imágenes muestran el momento exacto del choque entre los helicópteros mientras realizaban maniobras para combatir los incendios que afectan la zona.

Así ocurrió el accidente de helicópteros al oeste de Atenas, Grecia, este domingo 2 de agosto

Las dos aeronaves habían salido cerca del mediodía desde el aeropuerto militar de Eleusis para incorporarse a las labores contra el fuego; cada helicóptero llevaba a dos tripulantes y ambos operaban sobre una zona donde las condiciones meteorológicas complicaban el trabajo de los equipos desplegados.

Fue durante una de las maniobras aéreas cuando ocurrió la colisión; en las imágenes difundidas después del accidente se aprecia que las aspas de uno de los helicópteros alcanzan la zona inferior del otro; segundos después, una de las aeronaves pierde estabilidad, comienza a incendiarse y termina precipitándose.

El choque ocurrió mientras fuertes vientos dificultaban el combate de las llamas en esta región del país, una condición que también había complicado otras operaciones aéreas utilizadas para contener el avance del fuego.

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BREAKING: Two firefighting helicopters collided Sunday while battling a wind-driven wildfire in the Porto Germeno area west of Athens. Video captured one of the aircraft crashing to the ground after the midair collision. pic.twitter.com/4kTHa7wR0V — Breaking911 (@Breaking911) August 2, 2026

Accidente activa operativo de búsqueda y rescate cerca de Porto Germeno

Después de la colisión, el Cuerpo de Bomberos de Grecia desplegó personal en las inmediaciones de Porto Germeno para localizar y auxiliar a los ocupantes de ambos helicópteros.

El accidente ocurrió además en medio de una emergencia mayor por los incendios forestales en Grecia, uno de los puntos de mayor preocupación se encontraba en el oeste de Ática, región a la que pertenece Atenas, donde las llamas avanzaban impulsadas por fuertes ráfagas y amenazaban distintas comunidades.

Las condiciones también dificultaban las labores desde el aire, debido a que el viento impedía realizar con normalidad algunas maniobras para recoger agua del mar.

La emergencia mantenía movilizados a los equipos terrestres y aéreos mientras continuaban los trabajos para contener los distintos frentes de fuego y evitar que las llamas alcanzaran nuevas zonas pobladas.