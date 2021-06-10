Covid-19: hospital suspende a 178 trabajadores por negarse a vacunar

Al menos 178 trabajadores del hospital Houston Methodist, en Texas, Estados Unidos, fueron suspendidos por dos semanas sin goce de sueldo por negarse a vacunar contra Covid-19.

La suspensión es consecuencia de una demanda que 117 trabajadores impusieron por dudas e irregularidades en el procedimiento de vacunación, por lo que decidieron no recibir la vacuna.

En respuesta, el hospital fijó el lunes pasado como el día para vacunarse, o, en su defecto, suspender a todos los trabajadores que se negaran, por lo que al no haber un acuerdo, los empleados fueron enviados a casa por dos semanas.

A pesar de que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan que todos los trabajadores de salud se vacunen contra Covid-19, esto no es obligatorio. Además, la reglamentación actual sobre el manejo de la pandemia permite que sean los empleadores quienes exijan o no a sus trabajadores que se vacunen.

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¿Por qué no se quieren vacunar los trabajadores?

De acuerdo con el equipo legal de los trabajadores, la principal razón por la que no quieren vacunarse es porque aún existen condiciones legales que deben ser analizadas por la Comisión de Igualdad en Oportunidades de Empleo sobre el hecho de exigir vacunas al personal.

Muchas empresas han señalado que no obligarán a que sus empleados se vacunen hasta que los biológicos cuenten con la aprobación completa de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), pues cabe recordar que por ahora sólo cuentan con aprobación de uso de emergencia.

Marc Boom, presidente y jefe ejecutivo del hospital Houston Methodist, emitió un comunicado en el que lamentó la decisión de los 178 trabajadores de la salud, en donde destacan enfermeros, médicos, camilleros y personal de laboratorio.

"Desearía que el número fuera cero, pero desafortunadamente, un pequeño número de individuos decidió no poner a sus pacientes como prioridad", declaró el directivo.

El médico precisó que de los 178 empleados suspendidos, 27 recibieron la primera dosis, por lo que espera que al menos ellos recapaciten y reciban su segunda dosis, siendo conscientes de que aunque sí pueden haber reacciones adversas, son temporales, además de que la efectividad de las vacunas es alta y su seguridad en el mundo real está comprobada.

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