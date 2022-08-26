VIDEO: Hotel de lujo se derrumba por inundaciones en Pakistán

El New Honeymoon, un hotel de lujo, se derrumbó este viernes en el valle Swat de Pakistán debido a las inundaciones y fuertes lluvias que han azotado la región en los últimos días.

El hotel de lujo, ubicado en la orilla del río Swat en Kalam, se vino abajo ante la mirada atónita de los transeúntes. Por fortuna, no se reportaron víctimas por el derrumbe del inmueble, debido a que se encontraba vacío.

Los lugareños relataron a la agencia Reuters, que el hotel y otros edificios cercanos habían sido evacuados un día antes debido a que se habían inundado tras las fuertes lluvias que cayeron.

En tanto, las autoridades pidieron a las personas que viven cerca del río Swat que dejen sus casa y se trasladen a lugares seguros, ya que se espera que en el transcurso de la tarde y la noche continúen las intensas lluvias, poniendo en riesgo a quienes decidan quedarse en la zona.

New Honeymoon Hotel Swat in Kalam swept away due to rains and flash floods 😭 pic.twitter.com/TMVQY3bj7g — Salman Ahmad (@drsalman_tweets) August 26, 2022

Inundaciones causan devastación en Pakistán

Las históricas lluvias monzónicas y las inundaciones en Pakistán afectaron a más de 30 millones de personas en las últimas semanas, informó el ministro de Cambio Climático del país, y además calificó la situación como “un desastre humanitario de proporciones épicas”.

Además, más de 900 personas perdieron la vida, por lo que las autoridades de Pakistán pidieron ayuda a la comunidad internacional para hacer frente a las consecuencias de las devastadoras inundaciones.

"La inundación ha causado daños incalculables. No creo que ninguna casa o edificio en toda la ciudad haya quedado intacto. Hay una destrucción total", dijo un residente en la provincia de Punjab.

Por si fuera poco, un puente ferroviario fue arrastrado entre Kolpur y Mach en Bolan Pass, lo que aisló a Quetta, la capital del suroeste de Baluchistán, del resto del país por un período indefinido, dijeron las autoridades.

Las cuatro carreteras que unen Baluchistán con otras provincias quedaron bloqueadas debido a puentes dañados y deslizamientos de tierra.

