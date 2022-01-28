Conoce el hotel “seis estrellas” para perros de Sudáfrica

Superwoof Dog Hotel, es un hotel considerado de "seis estrellas" para perros cuyos dueños son adinerados.

Ofrece a las mascotas el tipo de trato con el que muchos humanos de una Sudáfrica, una nación sumida en la pobreza, sólo podrían soñar.

Cabe señalar que cinco estrellas es lo máximo que puede obtener un hotel de lujo, sin embargo en este hotel para perros en Sudáfrica, se mima tanto a los "lomitos" que los mismos propietarios de las mascotas aseguran que Superwoof Dog Hotel merece ser condierado un hotel "seis estrellas".

Ubicado en Ciudad del Cabo en la costa este de Sudáfrica. El Superwoof Dog Hotel ofrece a sus huéspedes caninos el tipo de trato con el que muchos sudafricanos solo podrían imaginar.

Watson Mpala, adiestrador de perros del Superwoof Dog Hotel señala que "hemos intentado ofrecer un servicio de seis estrellas" para las mascotas de los sudafricanos adinerados.

Cape Town’s SUPERWOOF Dog Hotel offers canine guests a luxury pamper experience, complete with dog champagne https://t.co/kAtOB5glNK pic.twitter.com/bna5IV2AO7 — Reuters (@Reuters) January 28, 2022

Hotel de lujo que consiente a sus huéspedes caninos en Sudáfrica

Uno de los platos fuertes del Superwoof Dog Hotel, es el espumante para perros que llaman "champaws", que básicamente es agua con hierbas en una botella de champán.

Cuentan con supervisión las 24 horas del día y los lujos de una piscina para chapoteo, además de salones gigantes y un gran ambiente para ofrecer una experiencia de lujo para sus huéspedes caninos.

La estancia en el hotel incluye largos paseos por el suntuoso campo del cercano valle de Franschhoek, en la región vinícola del Cabo Occidental de Sudáfrica.

Aunque se sabe que los perros tienen una mala visión a larga distancia cuando se trata de objetos fijos, las mascotas que llegan al Superwoof Dog Hotel, pueden disfrutar de las vistas del Sky Deck sobre la Montaña de la Mesa.

El trato hacia los perros es mejor que el que reciben algunas personas en Sudáfrica

Cerca de tres décadas después del fin del dominio de la minoría blanca, Sudáfrica sigue siendo uno de los países con mayor desigualdad en el mundo. La mitad de la nación del sur de África vive por debajo del umbral oficial de pobreza, un grupo que incluye a los residentes de un refugio para personas sin techo que se encuentra justo frente al Superwoof Dog Hotel, el hotel considerado de "seis estrellas" para perros.

A ciencia cierta no se sabe si los "lomitos" aprecian realmente este símbolo de estatus, se ha visto que la mayoría de las ocasiones, sus largas orejas están en sintonía con el buen ambiente que se vive en este hotel para perros.