Inundaciones en África dejan más de 70 muertos, heridos y damnificados

Miles de viviendas, escuelas, hospitales y líneas eléctricas fueron destruidas. El sur de África se ha visto afectado por inundaciones que han dejado más de 70 muertos a raíz de la tormenta tropical Ana. Miles de damnificados abarrotan refugios.

Las fuertes lluvias comenzaron desde la semana pasada en la costa del Océano Índico.

48 muertes en Madagascar

Madagascar ha visto al menos 48 muertes y 130,000 personas damnificadas se han visto obligadas a huir de 26 mil hogares a refugios improvisados en lugares como la capital, Antananarivo, gimnasios y escuelas fueron convertidos en refugios con urgencia.

La Oficina Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres de Madagascar externó que La situación sigue siendo preocupante. Las fuertes lluvias que cayeron en la capital la noche del 17 de enero causaron inundaciones en varios barrios de la capital.

Se agravó tras el paso de una perturbación tropical que atravesó la isla de este a oeste trayendo más lluvias y causando importantes daños y pérdidas de vidas humanas en al menos 7 regiones de Madagascar.

La situación es más grave de lo que se podría pensar, explicó el director general de la BNGRC, general Elack Olivier, al margen de la recepción de donaciones para los damnificados en Antanimora.

Se necesitaría alrededor de un mes para que las aguas retrocedieran por completo en algunos vecindarios y los problemas de drenaje de agua y los canales obstruidos no ayudaran.

En cuanto a los impactos del mal tiempo en la infraestructura escolar hay 422 aulas dañadas y otras 25 escuelas destruidas en todo el país.

Miles de afectados en Mozambique

Mozambique, país deÁfrica, ha reportado 18 muertes y 99 heridos a su paso por el centro y norte del país, más de 45,000 están damnificados, según un balance preliminar difundido por el Instituto Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (INGD).

El Primer Ministro, Carlos Agostinho do Rosário consideró la necesidad de construir infraestructuras cada vez más resilientes a los eventos climáticos, el país seguirá siendo vulnerable a fenómenos extremos.

“Solo del 2019 al 2020 hubo cinco o seis ciclones, su frecuencia e intensidad nos llevan a decir que debemos hacer las cosas de una manera mucho más estructurante, el trabajo de prevención y adaptación al cambio climático. Esto significa que tendremos que construir una infraestructura mucho más resiliente. No podemos hacer lo mismo todos los días”.

Unicef, la organización benéfica de las Naciones Unidas para los niños, dijo que estaba enviando personal para ayudar a las 45,000 personas que estima que necesitarán ayuda humanitaria en Mozambique.

Zonas de desastre en Malawi

En Malawi, al sur de África, al menos 11 personas han muerto. El país ha sufrido un corte de energía a nivel nacional y algunas áreas han sido declaradas zonas de desastre por las inundaciones.

Se han establecido unos 44 campamentos de emergencia para atender a miles de desplazados y heridos.

Zimbabue también se vio afectado por la lluvia, afortunadamente no se han registrado muertes hasta ahora.

Las fuertes lluvias y las tormentas eléctricas continuaron golpeando algunas regiones incluso después del paso de la tormenta, lo que contribuyó a las inundaciones.

Muertos dentro de sus casas y sus vehículos

Decenas de miles de casas han presentado daños, mientras que otras se hundieron bajo el peso del agua con personas atrapadas en ellas.

La tormenta ha dejado puentes destruidos y vehículos que terminaron arrastrados por el río con sus tripulantes dentro.

