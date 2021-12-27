Aunque actualmente esto está prohibido, el hotel de lujo Das Kronthaler, recibe turistas no vacunados contra Covid19, su dueño asegura que vale la pena arriesgarse aún y cuando pudiera que revoquen su licencia comercial.

El hotel Das Kronthaler recibe huéspedes sin importar si están vacunados o no contra Covid19 e incluso si recién se están recuperando de la enfermedad. El hotelero Günther Hlebaina, da la bienvenida a todos los huéspedes en su hotel ubicado en el estado de Tirol en Austria.

Se niega a seguir los controles sanitarios de los invitados en su establecimiento de cuatro estrellas, contraponiéndose a la regla 2G. Pero si distribuye algunas hojas informativas.

#Corona Schutz #inTirol

Der @florianklenk würde sich im Klo einsperren 😳

Aber den Britischen Urlaubern wir das schon so passen. pic.twitter.com/akAQDrdfzp — T[r]oll_in (@why_this) December 19, 2021

Hotel en Austria recibe turistas no vacunados contra Covid19

Günther Hlebaina, dueño del hotel Das Kronthaler:

Se trata de derechos fundamentales. Se trata del derecho fundamental a adquirir. Como proveedores de servicios, nos ponen en la última esquina. Abrimos, luego volvemos a cerrar con la idea de que ayudaremos de alguna manera.

Aunque seis huéspedes interrumpieron sus vacaciones porque ya no se sintieron cómodos en el hotel, la mayoría de los comentarios que están recibiendo son positivos, de hecho algunos huéspedes quieren vacacionar en el Das Kronthaler, más que nunca.

Turista de Alemania:

Por supuesto, me parece agradable que la gente no insista en ello. Aunque uno sabe, por supuesto, que la mayoría de las personas que deciden irse de vacaciones están vacunadas o recuperadas. Así que no tengo ninguna preocupación sobre esto.

Hotel recibe turistas no vacunados contra Covid19 en Austria|“Das Kronthaler”

Dueño de hotel paga las multas de sus huéspedes

Debido al incumplimiento de la regla 2G por Covid19, la policía y autoridades de salud han efectuado registros en el hotel y por supuesto que el dueño ha recibido multas de hasta 3 mil 600 euros, unos 85 mil pesos. Además, recibe fuertes críticas por parte del turismo local.

Alois Rainer, Vicepresidente de Turismo de la Cámara de Comercio de Tirol:

Nosotros, los operadores turísticos, tenemos la responsabilidad del turismo en Tirol. Y en una percepción externa no necesitamos tales medidas dadas por una empresa, son prescindibles.

La autoridad sanitaria de Austria quiere proceder con toda su fuerza contra el empresario hotelero e incluso le ha amenazado con la retirada de la licencia comercial.

Günther Hlebaina, dueño del hotel Das Kronthaler:

Encontraremos la manera de continuar con el hotel; en caso de que no me den confianza encontraré la manera. Estoy absolutamente convencido de que esto no debería suceder.

En cualquier caso, las autoridades de Austria no ven esto como un delito de poca importancia. Incluso los huéspedes del hotel que no están vacunados se enfrentan a severas sanciones como multas de hasta 1,450 euros (unos 34 mil pesos).

Günther Hlebaina, dueño del hotel Das Kronthaler:

¡Me estoy rebelando!.

¿Qué es la regla 2-G ?

(vacunado con la pauta completa o recuperado)

Se impuso en restaurantes, hoteles, instalaciones culturales, de ocio y deportivas, así como en los telecabinas y teleféricos. La regla 2-G es una serie de normas necesarias como medidas para contener el número de infecciones de Covid19, mismas que contribuyen a que el turismo de invierno pueda tener lugar sin sobresaltos durante el invierno en Austria.