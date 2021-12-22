Protestan en Alemania contra restricciones para los no vacunados

Al menos dos mil manifestantes salieron a las calles de Rostock, Alemania, para protestar contra las restricciones impuestas a los no vacunados, quienes tienen prohibido acudir a lugares públicos.

Mientras el gobierno de Alemania busca contener la propagación de la variante Omicron en el país europeo, cada lunes, se repiten las protestas y manifestaciones en diferentes ciudades para exigir el retiro de las medidas de restricción.

La protesta de esta semana se llevó a cabo con tranquilidad en medio de una fuerte presencia policial, quienes vigilaron que la manifestación no se saliera de control.

Sin embargo, a pesar de las protestas y manifestaciones, el canciller de Alemania, Olaf Scholz adelantó que la próxima semana anunciará nuevas restricciones para la vida pública de los alemanes, especialmente a los no vacunados.

A massive protest today in Nuremberg, Germany against COVID mandates. pic.twitter.com/mP9DxGtq4G — Aaron Ginn (@aginnt) December 19, 2021

La decisión se da en el momento en que aumentan los casos de Covid-19 en Alemania, país que en las últimas 24 horas registró 64 mil nuevos casos y 378 muertes, además el aumento de contagios también se siente en el resto de Europa.

Restricciones para los no vacunados en Alemania

El pasado 2 de diciembre, la ex canciller alemana, Angela Merkel y su sucesor Olaf Scholz anunciaron una serie de restricciones contra los no vacunados, esto con la finalidad de contener la cuarta ola de Covid-19 en el país.

Con dichas medidas, los no vacunados tienen prohibido el acceso a negocios y lugares públicos, excepto a supermercados, farmacias y panaderías. Asimismo, acordaron aprobar una legislación en el parlamento nacional para hacer obligatoria la vacunación.

AHORA - Protestas en varias ciudades del este de Alemania contra las restricciones de Covid y la vacunación obligatoria. En #Magdeburgo, la gente canta "Resistencia, resistencia".@disclosetv pic.twitter.com/l60yJK8bau — Pili Mallorca (@mpilipm) December 14, 2021

Las restricciones contra los no vacunados representan una opción para evitar confinamientos que puedan hacer descarrilar una frágil recuperación de la mayor economía de Europa, por lo que era preferible mantener abiertos los negocios a casi el 69 por ciento de la población que está completamente vacunada, así como a aquellos con prueba de haberse recuperado del Covid-19.

En ese momento, Merkel dijo que se pediría a un comité de ética que redactara un proyecto de ley para hacer obligatoria la vacunación y que el

Bundestag debatiría y votaría la medida a más tardar en febrero.

