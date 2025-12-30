A despedir el año: Así opera el Hoy No Circula este martes 30 de diciembre en CDMX y Edomex

Inicia la cuenta regresiva para que inicie el 2026, pero mientras tanto continúa vigente el Hoy No Circula en todas las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en municipios de la zona conurbada del Estado de México (Edomex).

Recuerda que las multas por evadir el programa son superiores a los 3 mil pesos, además de que tu auto podría ser llevado al corralón, así que mejor que no te agarren en curva.

¿Qué autos NO circulan hoy 30 de diciembre de 2025?

¡Atención, conductores! Los autos que cuentan con restricciones para este martes 30 de diciembre son:



Autos con engomado rosa

Terminación de placas en 7 y 8

Holograma de verificación 1 o 2.

No olvides que la medida se encuentra vigente de lunes a sábado, en un horario de 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, incluyendo días feriados.

Excepciones al Hoy No Circula hoy 30 de diciembre

Durante 2025, existieron algunas excepciones que permitieron a ciertos automovilistas exentar el programa, sin importar si se activaba la contingencia ambiental:



Vehículos eléctricos e híbridos:

Holograma 0 y 00.

Autos con pase turístico.

Autos dedicados a emergencias, como ambulancias.

Transporte escolar.

Municipios que se incorporan al Hoy No Circula en 2026

¿Cuál es la multa por infringir el Hoy No Circula?

Sacar tu auto durante el Hoy No Circula activo implica multas que llegan hasta 30 veces el valor de la UMA, lo que equivale a más de 3 mil 394 pesos.

Esta medida busca reducir la contaminación y garantizar un aire más limpio en la capital. Para 2026, se prevé que las sanciones aumenten conforme a lo establecido por la Unidad de Medida y Actualización, especialmente en las nuevas regiones del Edomex que entran en las restricciones vigentes a partir del 1 de enero.

Cabe señalar que el programa es una medida fundamental para reducir la contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Al reducir el número de vehículos en circulación, se disminuye la emisión de contaminantes que afectan la salud de la población, más en temporada decembrina gracias a los fuegos artificiales.