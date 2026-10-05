Tu auto podría ir al corralón; así funciona el calendario del Hoy No Circula este lunes

El lunes puede comenzar con prisa, pero antes de tomar las llaves del automóvil hay una revisión que puede ahorrarte un mal rato: el Hoy No Circula.

Este 5 de octubre de 2026, el programa vuelve a aplicar con las restricciones correspondientes al inicio de semana en la Ciudad de México y el Estado de México. Por eso, si tu vehículo tiene engomado amarillo, la placa y el holograma serán determinantes para saber si puedes circular.

La medida forma parte del calendario habitual del programa y, en condiciones normales, las restricciones se aplican entre las 5:00 y las 22:00 horas.

¿Qué autos no circulan este lunes 5 de octubre?

La regla es sencilla: este lunes tienen restricción los vehículos con engomado amarillo y placas terminadas en 5 o 6, cuando cuentan con holograma 1 o 2, es decir, si tu automóvil reúne esas características, tendrás que dejarlo estacionado durante el horario establecido por el programa.

El calendario oficial identifica al color amarillo con las terminaciones 5 y 6, mientras que los siguientes días de la semana corresponden a otros colores y terminaciones.

En el Estado de México, la autoridad también establece que el Hoy No Circula se determina a partir de la combinación entre terminación de placa, día de la semana y holograma de verificación.

¿A qué hora comienza y termina la restricción?

Para las restricciones ordinarias del programa, el periodo es de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Así que los vehículos que tengan prohibido circular deberán respetar la medida durante ese lapso y no solamente durante las horas de mayor tránsito.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

El Hoy No Circula contempla vehículos que pueden circular en condiciones normales pese a las restricciones del calendario.

Entre ellos están los automóviles con holograma 00 o 0, así como los vehículos eléctricos e híbridos. También existen excepciones para unidades de emergencia, transporte escolar autorizado, vehículos destinados a determinados servicios y automotores conducidos por personas con discapacidad que cumplan con los requisitos correspondientes.

Los vehículos que cuentan con un pase turístico vigente también aparecen entre las unidades consideradas dentro de las excepciones del programa en condiciones normales.

¿Cuál es la multa por circular cuando no te toca?

En el Estado de México, la autoridad establece una sanción de 20 UMA para los vehículos que circulen en un día restringido por el Hoy No Circula.

Por eso, antes de salir este lunes, lo más sencillo es revisar tres datos de tu automóvil: terminación de placa, color del engomado y holograma.

Si tienes 5 o 6, engomado amarillo y holograma 1 o 2, este lunes toca dejar el automóvil en casa.