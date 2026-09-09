¿A dónde? Consulta el Hoy No Circula y evita multas de más de 3 mil pesos

Antes de tomar las llaves y arrancar el motor, consulta cómo aplica el Hoy No Circula en las calles de la Ciudad de México (CDMX) y en los municipios del Estado de México (Edomex). Que las multas no afecten tu cartera y evita pagar más de 3 mil pesos más lo del corralón.

Este miércoles 9 de septiembre las personas que tienen que guardar las llaves son los que tienen vehículos con: engomado rojo, terminación de placas 3 y 4 y holograma 1 y holograma 2.

Recuerda que el programa aplica desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, tanto en la Ciudad de México como en los municipios mexiquenses donde está vigente.

El programa establece que el Hoy No Circula opera de lunes a sábado, mientras que el domingo es un día de circulación libre, por lo que todos los autos pueden transitar, excepto cuando se active una contingencia ambiental.

Engomado rojo no circula.|Comisión Ambiental

Los vehículos exentos a aquellos que cuentan con holograma 00 o 0, además de los eléctricos e híbridos. También contempla vehículos de emergencia y otras unidades que cumplen con las condiciones establecidas por la autoridad.

Municipos del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

El Hoy No Circula opera en todas las alcaldías de la CDMX y en varias regiones del Valle de México, incluyendo los 22 municipios que conforman el Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco.



Coacalco

Tultitlán

Cuautitlán

Ecatepec

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Huixquilucan

Valle de Santiago Tianguistenco

Valle de Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Tlalnepantla

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Atizapán de Zaragoza

Valle de Toluca

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Si no respetas el programa del Hoy No Circula, podrías recibir una multa de entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

De acuerdo con el valor de la UMA, la sanción ronda entre los 2 mil 400 y poco más de 3 mil 600 pesos, además de que el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular, lo que incrementa el costo por arrastre y resguardo.

