Se activa de nuevo el Hoy No Circula por contaminantes PM10 en CDMX y Edomex

El Valle de México registra más días con mala calidad del aire que con condiciones favorables, por lo que el programa Hoy No Circula se mantiene vigente para este viernes 18 de septiembre.

Para este día, la medida impuesta por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) solo deja fuera de circulación a los siguientes autos:



Autos con engomado azul

Autos con holograma de verificación 1 y 2

Autos con terminación de placas 9 y 0

Hoy No Circula Viernes engomado azul|CAMe

¿En dónde SÍ aplica el Hoy No Circula?

Las restricciones del programa solo aplican para las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y 40 municipios del Edomex, incluyendo multas en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco.

A pesar de que el mapa del Valle de México ya contempla varios municipios de Hidalgo y Morelos, el programa todavía no ha sufrido las modificaciones para que en estas zonas se active el Hoy No Circula.

Hasta el momento, solo opera en:



Zona Metropolitana del Valle de México : Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, etc.

: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, etc. Zona Metropolitana del Valle de Toluca : Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac

: Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco: Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco.

Municipios que se incorporan al Hoy No Circula en 2026

Si se activa el Doble Hoy No Circula mañana, ¿qué autos no circulan?

Cuando hay contingencia ambiental y se aplica el Doble Hoy No Circula, la CAMe suele restringir la circulación a :



Todos los vehículos con holograma

La mitad de los vehículos con holograma 1 (impar o par)

Ciertos vehículos con holograma 0 y 00.

No obstante, se recomienda mantenerse actualizado a los boletines de la dependencia, ya que constantemente se mantiene el monitoreo en las estaciones de calidad de aire.

¡Ten presente! La multa por no respetar el programa en ambas entidades es de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un rango de entre 2 mil 346 pesos y 3 mil 519 pesos.