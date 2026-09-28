¡Que no te agarre en la calle! Estos autos no circulan este lunes 28 de septiembre

Hay lunes que comienzan con el reloj encima, el tráfico aumentando y la necesidad de llegar a tiempo a cualquier destino, pero antes de sacar el automóvil, hay una pregunta que conviene resolver: ¿hoy sí puede circular?

Este lunes 28 de septiembre, el programa Hoy No Circula tendrá restricciones para determinados vehículos en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

La medida estará vigente desde las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas, por lo que quienes tengan un automóvil incluido en el calendario deberán tomarlo en cuenta antes de comenzar sus recorridos.

La buena noticia es que, de acuerdo con la información proporcionada, la calidad del aire no rebasó los límites permitidos, por lo que no fue necesario activar el Doble Hoy No Circula ni una contingencia ambiental.

¿Qué autos no circulan este lunes 28 de septiembre?

El calendario del Hoy No Circula marca una restricción específica para este lunes; los automovilistas deberán revisar el color del engomado, la terminación de su placa y el holograma de su vehículo, ya que estos elementos determinan si pueden salir a las calles.

Este lunes 28 de septiembre no circulan:



Autos con engomado amarillo.

Vehículos con terminación de placas 5 y 6.

Autos con holograma 1 y 2.

La restricción comienza a las 5:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas.

Así que si tu automóvil reúne estas características, será mejor dejarlo estacionado durante el horario establecido y buscar otra alternativa para trasladarte.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?

No todos los vehículos están sujetos a las restricciones del programa, entre los automóviles que cuentan con excepciones se encuentran los vehículos eléctricos, así como los híbridos PHEV o REEV y HEV.

También están contemplados los vehículos que cuentan con matrícula de auto antiguo expedida por la CDMX, aquellos que tienen pase turístico y los que cuentan con holograma “EXENTO”.

A esta lista se suman autobuses, ambulancias y automóviles destinados a situaciones de emergencia.

Por ello, antes de dejar el vehículo en casa, también conviene revisar si cuenta con alguna de estas características que lo mantienen fuera de la restricción.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

La multa por no respetar el programa Hoy No Circula es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Con el valor de la UMA correspondiente a 2026, esto representa un rango de 2 mil 346.80 a 3 mil 519.30 pesos.

Por eso, antes de comenzar el recorrido de este lunes 28 de septiembre, vale la pena revisar el calendario y confirmar que el automóvil pueda circular.