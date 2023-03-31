Los carros que no circulan este viernes 31 de marzo por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

¡Evita las multas y el corralón! Recuerda que el programa Hoy No Circula se encuentra activo para este viernes 31 de marzo, tanto en la Ciudad de México, como en el Estado de México, por lo que a continuación te recordamos cuáles son los autos que descansan a lo largo del día, de acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

El viernes 31 de marzo no circulan los carros con engomado azul y terminación 9 o 0 en la placa, siempre y cuando porten el holograma 1 o 2 en su vehículo. Aquellos que cumplan estos requisitos tendrán restricciones en toda la CDMX, además de los 18 municipios conurbados del Edomex, con un horario desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche.

¿Qué coches no circulan hoy viernes 31 de marzo?

Coches con engomado azul .

. Terminación de placa 9 o 0.

Con holograma 1 o 2.

Todos los foráneos con terminación de placa 9 o 0.

Los autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este viernes 12 de mayo de 2023

¿Este viernes hay contingencia ambiental en la CDMX?

La CAMe no ha levantado alerta por posibles altos niveles de ozono registrados en el Valle de México, por lo que los automovilistas con holograma "0" y "00" podrán circular con tranquilidad a lo largo de este viernes 31 de marzo, ya que está prevista la implementación de restricciones por contingencia ambiental.

De igual forma te recordamos que la Comisión se encuentra en constante monitoreo de los niveles de ozono y contaminación en la Megalópolis, por lo que te sugerimos mantenerte atento a los canales de Fuerza Informativa Azteca para cualquier alerta de contingencia ambiental.

¿El programa Hoy No Circula aplica en el Estado de México?

El programa Hoy No Circula también aplica para el Estado de México (Edomex), pero solo para 18 municipios conurbados a la capital. A continuación te enlistamos en cuáles te podrían detener si circulas de manera indebida a lo largo de este viernes 31 de marzo:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Hoy No Circula: Este viernes 31 de marzo no hay Contingencia Ambiental en la CDMX y Edomex|Facebook Policía Ciudad de México

¿Los autos foráneos descansan por el Hoy No Circula este viernes 31 de marzo?

Te recordamos que todos los autos que no son de la CDMX ni Edomex tienen restricciones de circulación de lunes a viernes entre las 5 y las 11 de la mañana; sin embargo, los viernes no circulan todo el día aquellos que tengan terminación de placas 9 o 0 sin excepciones. Esto aplica a partir de las 5 am y hasta las 10 de la noche, sin importar el color del engomado.

Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué autos descansan este sábado 1 de abril?

¡Los fines de semana también hay no nircula! Recuerda que está establecido el Hoy No Circula Sabatino, por lo que el próximo sábado 1 de abril tendrán que descansar los autos que tengan holograma 1, con terminación de placa en número IMPAR, además de todos los de holograma 2 y los autos foráneos.

Mantente atento a las indicaciones y evita multas, ya que son superiores a los 2 mil pesos y los infractores son acreedores al traslado del vehículo rumbo al corralón.

