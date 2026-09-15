¿Aplica el Hoy No Circula este 15 de septiembre por el Grito de la Independencia de México?

Aunque la noche previa a la Independencia de México se caracteriza por los festejos y excesos, este martes 15 de septiembre estarán vigentes las restricciones del Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Por eso no te confíes y revisa qué indica el programa en las 16 alcaldías de la capital, así como gran parte del Edomex.

Autos que no podrán circular este 15 de septiembre en CDMX y Edomex

¡Toma nota! Para este martes, los autos que quedan fueran de circulación son:



Engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

Holograma 1 y 2

La restricción se aplica de manera general desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m, por lo que después de las 11 pm puedes salir a festejar, siempre y cuando conduzcas con prudencia.

Los autos que descansan el martes en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

¿Se puede activar una contingencia ambiental este 15 de septiembre?

Se podría activar una contingencia ambiental el martes 15 de septiembre, pero dependerá de que aumenten los niveles de ozono o partículas y de que las condiciones meteorológicas impidan dispersar la contaminación.

Hasta ahora, hay reportes de mala calidad del aire en algunas estaciones, pero eso no significa que la contingencia ya esté decretada. Para que se active el Doble Hoy No Circula, la CAMe debe detectar:



El ozono alcanza los niveles de 155 partes por billón (ppb) en cualquier estación de monitoreo.

Las partículas PM10 o PM2.5 rebasan los 150 puntos del índice correspondiente.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Las multas por no respetar el programa son similares en el Valle de México. Ambas entidades aplican sanciones que oscilan entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).



CDMX la multa varía entre los 2 mil y 3 mil 500 pesos

En Edomex, la sanción se traduce en un rango de dos mil pesos.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)



Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacас, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST)



Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco.

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)



Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecamac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.