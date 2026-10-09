¡Cuida la quincena! Estos autos no circulan el viernes 9 de octubre en CDMX y Edomex

¿Piensas salir en coche este viernes 9 de octubre? Antes de arrancar, revisa si tu vehículo puede circular en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), porque incumplir el programa Hoy No Circula puede costarte varios miles de pesos y hasta terminar con tu automóvil en el corralón.

Para evitar que los últimos centavos de la quincena se vayan en una multa, es importante identificar el color del engomado, la terminación de las placas y el holograma de verificación. Las restricciones habituales del programa se aplican en las 16 alcaldías de la capital y en 40 municipios mexiquenses.

¿Qué autos no circulan este viernes 9 de octubre en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el calendario habitual del Hoy No Circula para los viernes, los vehículos que deben suspender su circulación son aquellos que cuentan con las siguientes características:



Engomado azul.

Terminación de placas 9 y 0.

Holograma de verificación 1 y 2.

La restricción se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas. Durante ese periodo, los automóviles que coincidan con estas características deben respetar la medida en las zonas donde opera el programa ambiental.

Antes de salir de casa, revisa los datos de tu vehículo y organiza tus traslados con anticipación. Si tienes pendientes en distintos puntos de la ciudad o necesitas trasladarte al Estado de México, comprobar el calendario puede ayudarte a evitar contratiempos.

También es importante mantenerse atento a los avisos de las autoridades ambientales, ya que una contingencia puede modificar las restricciones habituales.

El Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad.|CaME

¿Cuándo se activa una contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula?

La contaminación atmosférica puede llevar a las autoridades a declarar una contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) evalúa las condiciones de calidad del aire y determina cuándo es necesario aplicar medidas extraordinarias.

Cuando se activa la Fase I de contingencia ambiental, pueden entrar en vigor restricciones adicionales mediante el Doble Hoy No Circula. Esto significa que más vehículos deben suspender su circulación, de acuerdo con las disposiciones anunciadas para cada episodio.

Las medidas extraordinarias pueden incluir automóviles que normalmente tienen menos restricciones, como algunos con holograma 0 y 00, además de vehículos con placas foráneas, según el aviso oficial correspondiente.

Por eso, consultar únicamente el calendario habitual no siempre es suficiente: antes de salir, verifica si existe alguna contingencia activa y cuáles son las medidas anunciadas para ese día.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

No respetar las restricciones puede representar un golpe importante para el bolsillo. En 2026, la multa señalada para esta infracción va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un monto de entre 2 mil 346.80 y 3 mil 519.30 pesos, de acuerdo con el valor anual de la UMA utilizado para ese cálculo.

Además de la sanción económica, el automóvil puede ser remitido al depósito vehicular, conocido popularmente como corralón, conforme a las disposiciones aplicables. En ese caso, el propietario tendría que cubrir los gastos correspondientes para recuperar su unidad.

La mejor forma de evitar este desembolso es revisar las restricciones antes de utilizar el coche y mantenerse informado sobre los posibles cambios en el programa. Una consulta rápida puede ahorrarte una multa y varios gastos inesperados.