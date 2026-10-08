¡OJO, automovilista! Estos autos no podrán circular este jueves 8 de octubre en CDMX y Edomex.

Si este jueves 8 de octubre tienes pensado sacar el automóvil, revisa primero el color de tu engomado y la terminación de tus placas. Una distracción puede convertirse en una multa de miles de pesos si tu vehículo está sujeto al programa Hoy No Circula.

La restricción estará vigente en las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en los municipios del Estado de México (Edomex) donde aplica el programa. Aquí te contamos qué autos deben quedarse en casa y cuáles pueden circular sin esta limitación.

Hoy No Circula jueves 8 de octubre: ¿qué autos tienen prohibido circular?

Este jueves corresponde la restricción para los vehículos que tienen engomado verde, además de aquellos cuyas placas terminan en 1 y 2.

También deben tomar en cuenta la medida los automóviles que cuentan con holograma 1 y 2, de acuerdo con las condiciones establecidas por el programa.

La restricción comienza desde las 05:00 horas y se mantiene hasta las 22:00 horas de este jueves.

Por eso, si tu automóvil reúne estas características, lo mejor es considerar otra alternativa de transporte durante ese periodo para evitar una infracción.

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

¿Qué vehículos sí pueden circular este jueves?

No todos los automóviles están sujetos a las mismas restricciones. Existen vehículos que, por sus características o por el servicio que prestan, pueden circular sin las limitaciones ordinarias del Hoy No Circula.

Entre ellos se encuentran:



Vehículos con holograma Exento.

Automóviles que cuentan con pase turístico.

Motocicletas.

Vehículos de emergencia, como ambulancias y patrullas.

Unidades destinadas al transporte público.

Vehículos utilizados por personas con discapacidad que tengan la autorización correspondiente.

Si tienes alguna de estas unidades, es importante verificar que cuentes con la documentación o autorización necesaria antes de circular.

¿Y si tu automóvil tiene placas de otro estado?

Los vehículos con placas foráneas también deben prestar atención a las disposiciones de movilidad que aplican en la CDMX.

No basta con asumir que por tener placas de otra entidad el automóvil puede circular sin restricciones. Dependiendo de sus características y de la documentación con la que cuente, puede estar sujeto a las medidas ambientales o requerir un permiso para transitar.

Por eso, antes de entrar a la capital o desplazarte por las zonas donde opera el programa, revisa las condiciones que corresponden a tu vehículo.

Este es el calendario del Hoy No Circula durante la semana

Si quieres evitar sorpresas, una forma sencilla de recordar el programa es revisar qué color de engomado corresponde a cada día.

El calendario ordinario queda de la siguiente manera:

