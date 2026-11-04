Hoy No Circula miércoles 4 de noviembre: los únicos autos que pueden circular en CDMX y Edomex

¡No salgas de casa sin revisar esto! El programa Hoy No Circula operará de manera normal este miércoles 4 de noviembre en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), especialmente a estos autos.

¿Qué autos no pueden circular los miércoles?

A menos que quieras batallar en la quincena con una buena multa por circular en un día restringido, estos son los autos que tienen restringida la circulación:



Vehículos con engomado color rojo

Todos los vehículos con terminación de placas 3 y 4

Autos con holograma de verificación 1 y 2

El programa establece que de lunes a sábado, los autos con cierta terminación de placas y color de engomado quedan un día fuera de circulación, incluyendo los días de contingencia ambiental.

Engomado rojo no circula.|Comisión Ambiental

¿Quiénes pueden circular los miércoles?

Autos con engomado distinto de rojo o placas que no terminen en 3 ni 4.

Vehículos con holograma 0, 00 o EXENTO.

Autos eléctricos, híbridos y de celda de combustible.

Motocicletas.

Taxis, transporte público y transporte de carga, ambulancias

Vehículos con placas o permiso para personas con discapacidad

Si tu auto es foráneo, revisa también las placas, pues puede aplicar adicionalmente según su entidad de registro

Estas son las multas por incumplir el Hoy No Circula

La multa por incumplir el Hoy No Circula quedaron estipuladas de 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual equivale en 2026 a 117.31 pesos

En caso de ser multado deberás pagar de 2 mil 346 pesos a 3 mil 519 pesos. Aunque en el Edomex la sanción quedó fija en 2 mil 346 pesos.

Recuerda que aunque se active el Doble Hoy No Circula, la multa queda fijada de 20 a 30 UMAs, incluyendo a los autos que tengan placas de Morelos y otros estados.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula opera en un horario de 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la capital y los 40 municipios de la entidad mexiquense, incluyendo:

Valle de Toluca:



Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco:



Almoloya del Río

Texcalyacac

Atizapán

Tianguistenco

Capulhuac

Xalatlaco