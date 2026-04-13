¿Puedes salir con tu auto? Hoy No Circula restringe estas placas y podrías ser multado este lunes

El regreso a clases tras las vacaciones de Semana Santa viene acompañado de tráfico intenso en el Valle de México; este lunes 13 de abril, el programa Hoy No Circula aplica restricción a vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, lo que impacta directamente en miles de conductores desde las primeras horas del día.

La medida estará vigente de las 05:00 a las 22:00 horas en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México; durante ese periodo, los autos con holograma 1 y 2 que coincidan con estas características no podrán circular, de lo contrario se exponen a sanciones económicas.

Qué autos no circulan este lunes 13 de abril

Este inicio de semana, la restricción aplica para:



Engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Holograma 1 y 2

La medida se mantiene sin cambios y es obligatoria en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en municipios del Estado de México donde opera el programa ambiental.

Horario de la restricción Hoy No Circula

El horario se mantiene activo desde las 05:00 hasta las 22:00 horas; fuera de ese rango, los vehículos pueden circular con normalidad, siempre que no exista contingencia ambiental.

Este esquema busca reducir emisiones contaminantes en días laborales, especialmente en momentos de alta movilidad como el regreso a clases, cuando el flujo vehicular incrementa de forma considerable.

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Multa por no respetar el Hoy No Circula

No respetar la restricción puede derivar en una multa económica; además, autoridades de tránsito pueden aplicar sanciones adicionales, dependiendo de la situación.

Por ello, revisar con anticipación qué vehículos tienen restricción este lunes es clave para evitar contratiempos, especialmente en una jornada marcada por mayor carga vehicular en avenidas principales.

Dónde aplica el Hoy No Circula

El programa opera en toda la Ciudad de México y en municipios del Estado de México que forman parte de la zona conurbada; su aplicación es obligatoria para los vehículos contemplados en el calendario oficial.

Con el regreso a la rutina tras el periodo vacacional, conocer las restricciones del Hoy No Circula no solo evita multas; también permite planear traslados en una jornada donde el tráfico vuelve a intensificarse en el Valle de México.