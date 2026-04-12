Modificaciones en el calendario afectará a conductores: ¡Son pocas! Ubicación de Unidades Móviles para Licencia Edomex
Esta vez serán menos; conoce las ubicaciones de las Unidades Móviles para sacar tu Licencia Edomex 2026 del 13 al 17 de abril del Estado de México.
Conseguir la Licencia Edomex 2026 ya no implica perder todo el día en filas. Desde este abril, las unidades móviles recorren distintos municipios del Estado de México y permiten hacer el trámite en minutos, siempre que acudas en la fecha correcta.
Estos módulos móviles están siendo instalados en puntos clave como plazas, palacios municipales y zonas de alta demanda, donde miles de conductores buscan renovar o tramitar su licencia sin trasladarse a oficinas saturadas.
La estrategia de la Secretaría de Movilidad es clara: acercar el trámite de la Licencia Edomex 2026 a zonas donde el tiempo de espera suele ser mayor, con sedes que cambian por día y cupo limitado, lo que vuelve clave conocer exactamente cuándo y dónde estarán.
Licencias Edomex 2026: ubicaciones y fechas de unidades móviles del 13 al 18 de abril
Si buscas tramitar tu licencia en el Estado de México, estas son todas las unidades móviles confirmadas, con dirección exacta y fechas claras.
¿Dónde estarán las unidades móviles el 13 de abril?
- Xalatlaco
16 de Septiembre 1, Col. Centro (frente al Palacio Municipal)
- Nezahualcóyotl
Calle Monte Alto, esquina Av. Chimalhuacán, Col. La Esperanza
- Toluca
Calle Presa de la Amistad s/n, esquina 5 de mayo, Col. Valle Verde (Mercado Benito Juárez)
- San Mateo Atenco (13 al 17 de abril)
Av. Benito Juárez 302, Col. San Miguel
- Tecámac (13 al 17 de abril)
Km 36.5 Carretera México-Pachuca, Col. 5 de mayo (Guardia Civil)
¿Dónde estarán el 14 de abril?
- Soyaniquilpan
Manzana 017, Col. San Francisco (frente al Palacio Municipal)
- Chimalhuacán
Av. Nezahualcóyotl, Col. Santa María Nativitas (Plaza Chimalhuacán)
- Nextlalpan
Av. Ayuntamiento s/n, Barrio Central
- Apaxco
Av. Juárez s/n, Col. Centro
- Cuautitlán Izcalli (13, 15, 16 y 17 de abril)
Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque (Outlets Punta Norte)
- Sultepec (14 y 15 de abril)
Francisco I. Madero 1, Col. Calvario
- Temascalapa (14 al 18 de abril)
Calle Dr. Gustavo Baz, Col. San Miguel
- Huixquilucan (14 al 18 de abril)
Galeana s/n, Col. Centro
¿Dónde estarán el 15 de abril?
- Hueypoxtla (15 al 17 de abril)
Plaza Principal s/n, Col. Centro
- Tecámac
Calle Luis Donaldo Colosio, Fracc. Social Progresivo
- Nextlalpan
Av. La Quebrada s/n, Ex Hacienda Santa Inés
- Amecameca (15 al 17 de abril)
Plaza de la Constitución, Col. Centro
¿Dónde estarán el 16 de abril?
- Zumpango
Laguna de Zumpango s/n, Villas de la Laguna
- Otzolotepec (16 y 17 de abril)
Hidalgo 1, Villa Cuauhtémoc
- Amatepec (16 al 18 de abril)
Manzana 008, Col. Centro
¿Dónde estarán el 17 de abril?
- Jilotzingo
Camino Real, Col. Centro (frente al Palacio Municipal)
Horario de atención
Lunes a viernes: 09:00 a 18:00 horas
Recepción de documentos: 09:00 a 17:30
Sábados: 09:00 a 12:30
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LOS AUTOS QUE NO DEBEN PAGAR POR LA VERIFICACIÓN VEHICULAR EN EDOMEX DURANTE ABRIL 2026
¿Cuánto cuesta la Licencia Edomex 2026 en unidades móviles?
Si planeas tramitar tu licencia en una unidad móvil del Estado de México en abril de 2026, estos son los costos oficiales vigentes por un año:
- Tipo A (automovilista): 777 pesos
- Tipo C (motociclista): 777 pesos
- Tipo E (chofer particular): 1,017 pesos
- Permiso provisional tipo B (menores de edad): 777 pesos
- Permiso provisional tipo A (menores de edad): 3,694 pesos
- Duplicado de licencia: 525 pesos
Es importante considerar que el pago debe realizarse antes de acudir a la unidad móvil; sin comprobante, el trámite no podrá completarse.
¿Se puede pagar la licencia en la unidad móvil?
No. El pago de la licencia Edomex 2026 debe hacerse previamente en línea o en centros autorizados; al llegar, únicamente se valida tu información y se concluye el trámite.
¿Qué pasa si no llevo el comprobante de pago?
Si no presentas el comprobante, no podrás continuar con el trámite, incluso si ya tienes cita o acudiste en la fecha correspondiente.