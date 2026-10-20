¿Tu auto está en la lista? Así aplica el Hoy No Circula este martes en CDMX y Edomex

Antes de salir rumbo al trabajo, llevar a los niños a la escuela o comenzar el recorrido de la mañana, hay un detalle que conviene revisar: las placas del automóvil. Este martes 20 de octubre de 2026, el programa Hoy No Circula establece restricciones para determinados vehículos en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México.

La medida busca reducir las emisiones contaminantes en el Valle de México y se aplica conforme al engomado, la terminación de la matrícula y el holograma de verificación. Por eso, aunque el martes sea un día habitual para circular, no todos los automóviles pueden salir a las calles.

¿Qué autos no circulan este martes 20 de octubre?

De acuerdo con el calendario habitual del Hoy No Circula, los automóviles con engomado rosa, terminación de placas 7 u 8 y holograma 1 o 2 deben suspender su circulación durante el horario establecido.

La restricción opera de las 5:00 a las 22:00 horas, por lo que los conductores de estas unidades deben tomar precauciones si necesitan trasladarse durante el día.

Antes de salir, verifica que los datos de tu automóvil coincidan con los del calendario. La terminación de la placa es uno de los elementos que determinan qué vehículos deben descansar, pero también es importante considerar el holograma de verificación.

Hoy No Circula martes|CAMe

¿En qué zonas aplica el Hoy No Circula?

El programa comprende las 16 alcaldías de la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México que forman parte de su zona de aplicación.

Entre estos últimos se encuentran Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Coacalco, Chalco, La Paz y Huixquilucan.

Esto significa que los automovilistas deben considerar la restricción incluso si su recorrido comienza en una entidad y continúa hacia la otra. Antes de organizar tus traslados, conviene revisar si tu destino se encuentra dentro de la zona donde opera el programa.

El horario habitual va de las 5:00 a las 22:00 horas. Sin embargo, cualquier modificación extraordinaria anunciada por las autoridades ambientales debe tomarse en cuenta.

¿Qué vehículos sí pueden circular el martes?

No todos los automóviles están sujetos a las mismas restricciones. Entre las unidades que pueden circular conforme a las disposiciones aplicables se encuentran los vehículos eléctricos e híbridos, así como los que cuentan con holograma 0 y 00.

También existen excepciones para vehículos de emergencia, unidades destinadas al transporte de personas con discapacidad que cumplen los requisitos correspondientes y otros casos contemplados en la normativa.

Si tu automóvil pertenece a alguna de estas categorías, revisa que cumpla con las condiciones necesarias para acogerse a la excepción. No basta con suponer que está exento: las características y los documentos del vehículo pueden ser determinantes.

¿De cuánto es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Ignorar la restricción puede tener consecuencias para el bolsillo. En 2026, las multas por incumplir el programa pueden ubicarse entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), de acuerdo con las disposiciones aplicables.

Con el valor de la UMA de 2026, ese rango equivale a entre 2 mil 346.20 y 3 mil 519.30 pesos. A ello podrían sumarse gastos adicionales si el vehículo es remitido a un depósito vehicular.

Por eso, revisar el calendario antes de salir puede ahorrarte una sanción y evitar que tus planes cambien de un momento a otro.

