Martes sin coche para algunos: ojo con el Hoy No Circula

Si este martes 27 de enero tienes planes en la Ciudad de México o el Estado de México, más vale que revises primero si tu coche puede salir. El programa Hoy No Circula sigue vigente y aplica restricciones para ciertos vehículos, con el objetivo de reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Aunque muchos ya se saben las reglas de memoria, no está de más refrescarlas, porque una multa o el corralón pueden arruinarte el día.

¿Qué autos no circulan este martes 27 de enero?

De acuerdo con el calendario del Hoy No Circula , los martes descansan:



Vehículos con holograma 1 y 2

Automóviles con engomado rosa

Placas con terminación 7 y 8

La restricción aplica desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, tanto en la CDMX como en los municipios del Estado de México donde opera el programa.

Si tu auto entra en estas características, mejor considera transporte público, apps de movilidad o salir en otro vehículo que sí tenga permitido circular.

El Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad.|CaME

¿Qué vehículos sí pueden circular?

No todo está perdido. Hay autos que sí están exentos del programa y pueden circular sin problema este martes:



Vehículos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Transporte público

Motocicletas

Vehículos de emergencia y servicios urbanos

Autos conducidos por personas con discapacidad (con acreditación)

Además, si tu coche tiene placas foráneas, también debe respetar las reglas del Hoy No Circula cuando circula por el Valle de México.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

En la Ciudad de México , la restricción aplica en las 16 alcaldías. En el Estado de México, opera en municipios como Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Atizapán, Cuautitlán Izcalli, entre otros que forman parte de la zona metropolitana.

Municipios que se incorporan al Hoy No Circula en 2026

¿De cuánto es la multa por no respetarlo?

Ignorar el Hoy No Circula puede salir caro. La sanción va de 20 a 30 UMA, lo que equivale a más de 3 mil pesos, además del envío del vehículo al corralón, con los gastos extra que eso implica.

Por eso, antes de arrancar el auto, lo mejor es verificar engomado, terminación de placa y holograma.

Recomendaciones para evitar problemas:



Revisa el calendario del Hoy No Circula cada día

Planea tus traslados con anticipación

Usa transporte público o comparte auto

Si dudas, mejor no salgas en coche

El Hoy No Circula es una medida que llegó para quedarse, y aunque a veces incomoda, cumplirlo evita sanciones y dolores de cabeza.

