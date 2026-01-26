Cambios en el Hoy No Circula lunes 26 de enero; restricciones y nuevas multas

El Hoy No Circula nació con el objetivo de reducir y controlar la emisión de contaminantes en el Valle de México. Por ello, desde principios de los años 2000 han existido ligeros incrementos en las multas, y este año no será la excepción.

Para fortuna de muchos, las nuevas multas comenzarán a aplicarse a partir del 1 de febrero tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en el Estado de México (Edomex). Sin embargo, esto no significa que los conductores puedan circular esta semana sin enfrentar sanciones.

¿Qué autos no circulan el 26 de enero de 2026?

Las restricciones de este lunes, de acuerdo con el calendario oficial, indican que ciertos automóviles no pueden circular, según el color del engomado, la terminación de la placa y el tipo de holograma:



Color de engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Holograma 1 y 2

La medida opera en un horario de 05:00 a 22:00 horas, por lo que incumplir con esta regla hará que las autoridades sancionen a la persona que conduzca el auto en cuestión y será acreedora a una multa, ¿ pero quiénes pueden levantar infracciones?

¿Quién te puede multar en la CDMX y Edomex?

¡Mucho ojito! Con eso de que hay policías que les gusta extorsionar, siempre es bueno saber quiénes pueden levantar infracciones:

En Toluca, las sanciones por no contar con verificación vehicular, por usar un vehículo que emite humo evidente o por circular en un día u horario restringido solo pueden ser impuestas por:



La Policía de Tránsito de la Secretaría de Seguridad, cuando el vehículo circule en vialidades de jurisdicción estatal

La Policía Municipal, cuando el vehículo circule en vialidades de su jurisdicción

Mientras que en la capital, solo los agentes de la Subsecretaría de Control de Tránsito, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), están autorizados para poner multas de tránsito.

Municipios que se incorporan al Hoy No Circula en 2026

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Los conductores de vehículos motorizados que incumplan con lo establecido serán sancionados con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

La UMA este año es de $117.31 pesos, por lo que la multa aún será de $2 mil 346 pesos a $3 mil 519 pesos, la cual entrará en vigor a partir del 1 de febrero.

