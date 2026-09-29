Hasta 3 mil 600 pesos de multa: Estos autos descansan por el Hoy No Circula

¿Vas a manejar este martes 29 de septiembre de 2026 por la Ciudad de México o el Estado de México? Antes de salir, revisa el calendario del Hoy No Circula, pues algunos vehículos tendrán que quedarse en casa durante buena parte del día.

El programa tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes y establece restricciones para determinados automóviles en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en diversos municipios del Estado de México.

La medida se aplica de las 5:00 de la mañana a las 22:00 horas, por lo que quienes tengan un vehículo sujeto a la restricción deberán tomar sus precauciones para evitar una multa.

Para este martes 29 de septiembre, el calendario señala que descansan los vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, así como holograma 1 y holograma 2.

¿Qué autos no circulan este martes 29 de septiembre?

Si tu automóvil cuenta con engomado rosa y sus placas terminan en 7 u 8, debes revisar también el holograma de verificación.

Para este martes, la restricción corresponde a los vehículos con:



Engomado rosa.

Terminación de placas 7 y 8.

Holograma 1.

Holograma 2.

Es decir, si tu vehículo reúne estas características, deberás suspender su circulación durante el horario establecido por el programa.

La restricción busca disminuir la cantidad de emisiones contaminantes que generan los automóviles y se mantiene vigente durante la jornada establecida para el Hoy No Circula.

Por otro lado, los vehículos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos, están exentos del programa en condiciones normales.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

¿Dónde aplica el Hoy No Circula en el Estado de México?

Además de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, el Hoy No Circula también opera en diversos municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Entre los municipios donde aplica el programa se encuentran:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Por ello, si tu recorrido contempla algún punto de la Ciudad de México y posteriormente debes trasladarte al Estado de México, es importante considerar la restricción durante todo el trayecto.

El hecho de que un automóvil pueda circular en una zona distinta no significa que quede automáticamente fuera de las reglas del programa en los territorios donde sí aplica.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

De acuerdo con la información proporcionada, la sanción va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que para 2026 representa una multa aproximada de 2 mil 400 a 3 mil 600 pesos.

El monto puede variar dependiendo de la autoridad que aplique la infracción y de la UMA vigente.

Pero la sanción económica no necesariamente sería el único gasto para el conductor. El vehículo también puede ser remitido al depósito vehicular, lo que genera costos adicionales por el arrastre y el resguardo.

Por eso, antes de tomar las llaves y salir este martes 29 de septiembre, revisa el engomado, la terminación de tu placa y el holograma de tu automóvil.