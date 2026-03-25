Hoy No Circula: ¿Hay contingencia ambiental? Estas placas y engomados no salen este miércoles 25 de marzo

¿Te toca guardar las llaves o encender el motor? Este miércoles 25 de marzo, el programa Hoy No Circula se aplica con normalidad en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), por lo que es fundamental que los automovilistas revisen si su vehículo tiene restricciones.

Dependiendo de la terminación de placas y el color del engomado, algunos autos deberán quedarse en casa para evitar sanciones económicas.

Con base en el calendario oficial, este miércoles 25 de marzo deberán de suspender su circulación los automóviles con terminación de placas 3 o 4, engomado color rojo y holograma 1 y 2.

El Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad.|CaME

Estas restricciones aplican en el horario establecido por el programa, por lo que se recomienda a los conductores tomar precauciones y planificar sus traslados para evitar multas o sanciones.

¿Por qué se aplica un Hoy No Circula?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), el programa Hoy No Circula tiene como objetivo establecer medidas para regular la circulación vehicular y así prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes en la Ciudad de México.

Esta estrategia forma parte de las acciones para mejorar la calidad del aire y reducir los niveles de contaminación en la zona metropolitana.

¿Cuál es el costo de la multa por no cumplir con el Hoy No Circula 2026?

No cumplir con el calendario del Hoy No Circula puede afectar tu quincena. El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México contempla sanciones económicas para los conductores que no respeten el programa Hoy No Circula.

La multa por incumplir esta disposición va de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que actualmente tiene un valor de 117.31 pesos diarios, por lo que la sanción puede ir aproximadamente de 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos.

En el caso del Estado de México, las autoridades anunciaron que la multa por no respetar el Hoy No Circula será equivalente a 20 veces la UMA vigente, es decir, alrededor de 2 mil 346 pesos. Por ello, se recomienda a los automovilistas verificar las restricciones vigentes para evitar sanciones económicas.