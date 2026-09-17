No hay contingencia, pero sí Hoy No Circula: autos que suspenden su circulación el 17 de septiembre

Las restricciones del programa Hoy No Circula vuelven para este jueves 17 de septiembre, suspendiendo la circulación para miles de autos en todas las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

La medida se extiende a 40 municipios del Valle de México, incluyendo Toluca, por lo que si tu vehículo tiene estas características, mejor dejalo en casa y evita problemas.

Hoy No Circula en jueves: Autos con restricciones este 17 de septiembre

¿Está tu auto en la lista? A pesar de que se activó la fase 1 de contingencia ambiental el pasado fin de semana, este jueves la calidad del aire no reporta niveles críticos.

Por ello, la CAMe (Comisión Ambiental de la Megalópolis) no requirió aplicar el Doble Hoy No Circula, así que respira porque la medida solo aplica para:



Autos con engomado verde

Autos con terminación de placas 1 y 2

Holograma de verificación 1 y 2

Hoy jueves no circulan los autos con engomado verde.|“Camegalopolis”

Los únicos autos que pueden circular todos los días

Hay coches, que sin importar si hay contingencias ambientales activas, pueden circular todos los días, sin el riesgo de enfrentar multas; ¿cuáles son?



Holograma “00” o “0” vigente: pueden circular todos los días, salvo que las autoridades emitan restricciones adicionales.

Vehículos eléctricos e híbridos: incluyendo eléctricos puros, híbridos enchufables (PHEV/REEV) e híbridos convencionales (HEV) con placa ecológica o autorización correspondiente.

Motocicletas: están exentas en Fase I del programa.

Vehículos con peso vehicular de menos de 400 kg.

Matrícula de auto antiguo/clásico (expedida por CDMX, según norma local).

Vehículos con placas para personas con discapacidad, debidamente identificados y con autorización.

Multas por el Hoy No Circula

A pesar de las críticas que ha recibido el programa, principalmente porque la calidad del aire no parece mejorar pese a las restricciones de circulación que se aplican de lunes a sábado, en un horario de 5:00 a 22:00 horas, hasta el momento no se han anunciado modificaciones.

Por ello, las multas establecidas por el programa se mantienen de la siguiente manera:



CDMX: El Reglamento de Tránsito especifica multas de 20 a 30 UMA, equivalentes de 2 mil 300 pesos a 3 mil 519 pesos.

Edomex: La sanción se fija en hasta 20 UMA, equivalente a 3 mil 246 pesos, y además el vehículo puede ser remitido al corralón.

¡Recuerda! El único día en que se levantan todas las restricciones del programa son los domingos, incluyendo a las placas foráneas, siempre y cuando no se decrete el Doble Hoy No Circula.