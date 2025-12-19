¿Tienes engomado azul? Checa si puedes sacar tu auto este viernes por el Hoy No Circula

El último tramo del año suele traer consigo un aumento en la movilidad y, con ello, la importancia de respetar las normativas ambientales para evitar contratiempos innecesarios. Este viernes 19 de diciembre de 2025, el programa Hoy No Circula se mantiene activo en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Si tienes planeado realizar compras de último momento o asistir a compromisos sociales, es fundamental que verifiques las restricciones antes de encender el motor. Recuerda que la vigilancia se intensifica en estas fechas para garantizar la fluidez vial y la calidad del aire.

¿Qué autos descansan este viernes 19 de diciembre?

Para este viernes, las restricciones aplican de manera específica. Si tu vehículo cumple con las siguientes características, deberá permanecer estacionado:

Engomado azul: Todos los vehículos con este distintivo.

Todos los vehículos con este distintivo. Terminación de placa: Dígitos 9 y 0 .

Dígitos . Hologramas: Vehículos con holograma 1 o 2 .

Vehículos con . Placas foráneas: Los autos con placas de otros estados (que no sean de la megalópolis con convenio) también entran en esta categoría si cuentan con los hologramas restringidos.

El horario de restricción inicia a las 5:00 horas y concluye a las 22:00 horas. Incumplir con esta medida no solo afecta la logística de tu día, sino que te hace acreedor a una multa que oscila entre los 2 mil y 3 mil pesos, además de la posible remisión del vehículo al corralón.

¿Qué vehículos no circulan este viernes?|CAME

Cobertura del programa Hoy No Circula: CDMX y municipios del Edomex

Es un error común pensar que la restricción solo aplica en avenidas principales. El Hoy No Circula es vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México que se listan a continuación:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Quiénes están exentos de la restricción?

No todo son limitaciones. Existen vehículos que, por su tecnología o función, pueden circular libremente cualquier día de la semana:

Hologramas 0 y 00: Vehículos con verificación vigente que cumplen con los estándares de bajas emisiones.

Vehículos con verificación vigente que cumplen con los estándares de bajas emisiones. Híbridos y Eléctricos: Autos con placa de "Exento".

Autos con placa de "Exento". Servicios Prioritarios: Transporte público, servicios de emergencia (ambulancias, patrullas), transporte de carga autorizado y vehículos conducidos por personas con discapacidad que cuenten con el permiso correspondiente.

Consejos para una movilidad eficientePara que tu viernes transcurra sin sobresaltos, te recomendamos: